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Прокинься з Ектором

Протеиновый батончик из овсянки и сухофруктов: рецепт от «Прокинься з Ектором»

26.09.2022

К самому известному шеф-повару страны пришел победитель проекта «МастерШеф»-7 и участник «МастерШеф. Битва сезонов» Вадим Бжезинський (Пава). В 9 выпуске утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором» готовили быстрые и сытные снеки из овсянки. Рецепт приготовления от Эктора Хименеса-Браво – читайте в нашем материале.

Протеиновый батончик из овсянки и сухофруктов

«Овсяные энергетические батончики — сытный перекус. Ингредиенты к нему найти очень просто. Добавим орехи, сухофрукты и все то, что не портится. Каждый из этих ингредиентов имеет большую питательную ценность», — говорит и готовит Эктор.  

Ингредиенты:

  • Овсянка — 300 г
  • Сливочное масло — 200 г
  • Сахар — 100 г
  • Корица — 1 г
  • Ванильный сахар — 1 г
  • Изюм — 50 г
  • Орехи — 100 г
  • Курага — 50 г

Протеиновый батончик из овсянки и сухофруктов

Способ приготовления :

  1. Растопите на горячей сковороде сахар со сливочным маслом. Добавьте ваниль и корицу.
  2. Топите смесь до того, пока она не станет однородной массой. Добавьте в сковороду овсянку. 
  3. Тем временем перебейте в блендере орехи с сухофруктами. 
  4. По готовности овсянки, выложите массу в противень на пергаментную бумагу. Сверху высыпьте перебитые орехи с сухофруктами. 
  5. Отправьте все в холодильник до полного застывания. 
  6. Порежьте на кусочки овсяный снек. Готово!

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Приятного аппетита!

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