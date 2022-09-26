Протеиновый батончик из овсянки и сухофруктов: рецепт от «Прокинься з Ектором»

К самому известному шеф-повару страны пришел победитель проекта «МастерШеф»-7 и участник «МастерШеф. Битва сезонов» — Вадим Бжезинський (Пава). В 9 выпуске утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором» готовили быстрые и сытные снеки из овсянки. Рецепт приготовления от Эктора Хименеса-Браво – читайте в нашем материале.

«Овсяные энергетические батончики — сытный перекус. Ингредиенты к нему найти очень просто. Добавим орехи, сухофрукты и все то, что не портится. Каждый из этих ингредиентов имеет большую питательную ценность», — говорит и готовит Эктор.