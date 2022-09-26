Протеиновый батончик из овсянки и сухофруктов: рецепт от «Прокинься з Ектором»
К самому известному шеф-повару страны пришел победитель проекта «МастерШеф»-7 и участник «МастерШеф. Битва сезонов» — Вадим Бжезинський (Пава). В 9 выпуске утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором» готовили быстрые и сытные снеки из овсянки. Рецепт приготовления от Эктора Хименеса-Браво – читайте в нашем материале.
«Овсяные энергетические батончики — сытный перекус. Ингредиенты к нему найти очень просто. Добавим орехи, сухофрукты и все то, что не портится. Каждый из этих ингредиентов имеет большую питательную ценность», — говорит и готовит Эктор.
Ингредиенты:
- Овсянка — 300 г
- Сливочное масло — 200 г
- Сахар — 100 г
- Корица — 1 г
- Ванильный сахар — 1 г
- Изюм — 50 г
- Орехи — 100 г
- Курага — 50 г
Способ приготовления :
- Растопите на горячей сковороде сахар со сливочным маслом. Добавьте ваниль и корицу.
- Топите смесь до того, пока она не станет однородной массой. Добавьте в сковороду овсянку.
- Тем временем перебейте в блендере орехи с сухофруктами.
- По готовности овсянки, выложите массу в противень на пергаментную бумагу. Сверху высыпьте перебитые орехи с сухофруктами.
- Отправьте все в холодильник до полного застывания.
- Порежьте на кусочки овсяный снек. Готово!
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Приятного аппетита!
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