«Прокинься з Ектором»: первым гостем проекта станет Дмитрий Балита

Читателям сайта STB.UA уже известно, что канал СТБ готовит в эфир новые выпуски утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором». Уже совсем скоро самого известного шеф-повара страны посетят звезды проекта «МастерШеф» в поисках рецептов, которыми можно обеспечить полноценное питание украинцев в сегодняшних условиях нехватки продуктов и жесткой экономии. Первым гостем шоу станет участник 10-го сезона шоу «МастерШеф» Дмитрий Балита. Премьера выпуска состоится 30 июля в субботу в 10:00.

Дмитрий Балита с первых дней войны начал активную волонтерскую деятельность. Вместе с товарищами он организовал приют для внутренних переселенцев в фотостудии, совладельцем которой является. За время полномасштабного вторжения россии в Украину их команда оказала помощь более 800 человек. В студии «Драбина» могут получить еду, крышу над головой и тепло все, кто в этом нуждается.

На кухне Эктора повара будут готовить лапшу по-азиатски. Какие продукты понадобятся? Насколько быстро и легко можно сделать это блюдо в домашних условиях? И во сколько обойдутся ингредиенты?

Напомним, что премьерные выпуски проекта будут выходить на СТБ с 30 июля, по субботам, в утреннем слоте 10:00.

Каждую субботу Эктор Хименес-Браво будет узнавать у своих гостей о том, как изменилась их жизнь после полномасштабного вторжения россии в Украину. Они будут откровенно делиться собственным опытом волонтерства, а также обратятся к Эктору за актуальным советом: на что можно заменить дорогие ингредиенты в том или ином блюде, что использовать вместо соли, как из однообразного набора продуктов несколько дней готовить завтрак, обед и ужин. Одно из таких блюд и готовят Эктор и его гость.

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