«Прокинься з Ектором»: гостем 10 выпуска станет Екатерина Пескова

Завтра, 1 октября, Эктор снова утром наденет свой китель. Самого известного шеф-повара страны посетит участница «МастерШеф»-6 Екатерина Пескова. Она находится в поиске рецепта вкусного тарта из простых продуктов. В 10 выпуске утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором» будут изобретать новое сочетание фруктовых вкусов. Так что не пропустите в субботу, 1 октября, новый выпуск проекта «Прокинься з Ектором» в 10:00 на телеканале СТБ.

«Я всегда работала с очень крутыми и дорогими ингредиентами — маракуйя, манго… А сейчас сложно достать эти продукты. Я хочу приготовить тарт с локальными продуктами, которые не будут уступать по вкусу», — расскажет Катерина.

Напомним, что премьерные выпуски проекта будут выходить на СТБ по субботам, в утреннем слоте в 10:00.

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Каждую субботу Эктор Хименес-Браво будет узнавать своих гостей о том, как изменилась их жизнь после полномасштабного вторжения россии в Украину. Они будут откровенно делиться собственным опытом волонтерства, а также обратятся к Эктору за актуальным советом: на что можно заменить дорогие ингредиенты в том или ином блюде, что использовать вместо соли, как из однообразного набора продуктов несколько дней готовить завтрак, обед и ужин. Одно из таких блюд и готовят Эктор и его гость.

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