Проекты
Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Сериалы
Сериалы
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
Все проекты
ua
Прокинься з Ектором

«Прокинься з Ектором»: гостем 10 выпуска станет Екатерина Пескова

30.09.2022

Завтра, 1 октября, Эктор снова утром наденет свой китель. Самого известного шеф-повара страны посетит участница «МастерШеф»-6 Екатерина Пескова. Она находится в поиске рецепта вкусного тарта из простых продуктов. В 10 выпуске утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором» будут изобретать новое сочетание фруктовых вкусов. Так что не пропустите в субботу, 1 октября, новый выпуск проекта «Прокинься з Ектором» в 10:00 на телеканале СТБ.

Проснись с Эктором 10 выпуск: анонс от 01.10.2022

«Я всегда работала с очень крутыми и дорогими ингредиентами — маракуйя, манго… А сейчас сложно достать эти продукты. Я хочу приготовить тарт с локальными продуктами, которые не будут уступать по вкусу», — расскажет Катерина.    

Напомним, что премьерные выпуски проекта будут выходить на СТБ по субботам, в утреннем слоте в 10:00.

Больше по теме: Протеиновый батончик из овсянки и сухофруктов: рецепт от «Прокинься з Ектором»

Проснись с Эктором 10 выпуск: анонс от 01.10.2022

Каждую субботу Эктор Хименес-Браво будет узнавать своих гостей о том, как изменилась их жизнь после полномасштабного вторжения россии в Украину. Они будут откровенно делиться собственным опытом волонтерства, а также обратятся к Эктору за актуальным советом: на что можно заменить дорогие ингредиенты в том или ином блюде, что использовать вместо соли, как из однообразного набора продуктов несколько дней готовить завтрак, обед и ужин. Одно из таких блюд и готовят Эктор и его гость.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Проснись с Эктором 10 выпуск: анонс от 01.10.2022
Прокинься з Ектором

Протеиновый батончик из овсянки и сухофруктов: рецепт от «Прокинься з Ектором»

 Проснись с Эктором 10 выпуск: анонс от 01.10.2022
Прокинься з Ектором

Прокинься з Ектором – 9 выпуск от 24.09.2022

 Проснись с Эктором 10 выпуск: анонс от 01.10.2022
Прокинься з Ектором

«Прокинься з Ектором»: гостем 9 выпуска станет Пава

 Проснись с Эктором 10 выпуск: анонс от 01.10.2022
Прокинься з Ектором

Курица с сезонными овощами в мультиварке: рецепт от «Прокинься з Ектором»

 Проснись с Эктором 10 выпуск: анонс от 01.10.2022
Прокинься з Ектором

Прокинься з Ектором – 8 выпуск от 17.09.2022

 Проснись с Эктором 10 выпуск: анонс от 01.10.2022
Прокинься з Ектором

«Прокинься з Ектором»: гостем 8 выпуска станет Александр Горчаков
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить