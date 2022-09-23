«Прокинься з Ектором»: гостем 9 выпуска станет Пава

Завтра, 24 сентября, Эктор снова утром наденет свой китель. Самого известного шеф-повара страны посетит победитель 7 сезона «МастерШеф», а также участник «МастерШеф. Битва сезонов» — Вадим Бжезинский (Пава). Он столкнулся с проблемой — как приготовить быстрый перекус для военных. В 8 выпуске утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором» будут готовить снек из простых и полезных продуктов. Так что не пропустите в субботу, 24 сентября, новый выпуск проекта «Прокинься з Ектором» в 10:00 на телеканале СТБ.

«Сегодня мы будет готовить овсяные энергетические батончики. Ингредиенты к ним найти очень просто. Сама овсянка дешевая, доступная и калорийная. Добавим орехи, сухофрукты и все то, что не портится. Каждый из этих ингредиентов имеет большую питательную ценность», — расскажет Эктор.

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Напомним, что премьерные выпуски проекта будут выходить на СТБ по субботам, в утреннем слоте в 10:00.

Каждую субботу Эктор Хименес-Браво будет узнавать своих гостей о том, как изменилась их жизнь после полномасштабного вторжения россии в Украину. Они будут откровенно делиться собственным опытом волонтерства, а также обратятся к Эктору за актуальным советом: на что можно заменить дорогие ингредиенты в том или ином блюде, что использовать вместо соли, как из однообразного набора продуктов несколько дней готовить завтрак, обед и ужин. Одно из таких блюд и готовят Эктор и его гость.

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