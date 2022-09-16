«Прокинься з Ектором»: гостем 8 выпуска станет Александр Горчаков

Завтра, 17 сентября, Эктор снова утром наденет свой китель. Самого известного шеф-повара страны посетит Алекс Горчаков. Он находится в поисках рецепта, которым можно обеспечить полноценное питание украинцев в сегодняшних условиях нехватки продуктов и жесткой экономии. В 8 выпуске утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором» будут готовить блюда в мультиварке. Так что не пропустите в субботу, 17 сентября, новый выпуск проекта «Прокинься з Ектором» в 10:00 на телеканале СТБ.

С первого дня войны Александр развернул волонтерскую деятельность в своем ресторане в Виннице. Именно там и столкнулся с проблемой: что готовить быстро, вкусно и питательно. Чтобы накормить сотню беженцев и военных, начал использовать мультиварку. Но идеи уже кончились. Поэтому повар обратился к Эктору.

«Мультивака – это сокровище. В умелых руках она превращается в лампу Аладина. Сегодня мы расширим арсенал. Приготовим очень простое, но сытное блюдо. Это будет нежная курица с идеальным сочетанием овощей», – скажет Эктор.

Напомним, что премьерные выпуски проекта будут выходить на СТБ по субботам, в утреннем слоте в 10:00.

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Каждую субботу Эктор Хименес-Браво будет узнавать своих гостей о том, как изменилась их жизнь после полномасштабного вторжения россии в Украину. Они будут откровенно делиться собственным опытом волонтерства, а также обратятся к Эктору за актуальным советом: на что можно заменить дорогие ингредиенты в том или ином блюде, что использовать вместо соли, как из однообразного набора продуктов несколько дней готовить завтрак, обед и ужин. Одно из таких блюд и готовят Эктор и его гость.

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