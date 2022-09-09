«Прокинься з Ектором»: гостем 7 выпуска станет Алик Мкртчян

Завтра, 10 сентября, Эктор снова утром наденет свой китель. Самого известного шеф-повара страны посетит настоящий гуру мяса — Алик Мкртчян. Он находится в поисках рецепта, которым можно обеспечить полноценное питание украинцев в сегодняшних условиях нехватки продуктов и жесткой экономии. В 7 выпуске утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором» будут делать полуфабрикаты — деруны. Так что не пропустите в субботу, 10 сентября, новый выпуск проекта «Прокинься з Ектором» в 10:00 на телеканале СТБ.

Полуфабрикаты — настоящий вызов для Эктора. Однако сегодня важно иметь продукты, которые можно быстро и вкусно приготовить. Стоять долго у плиты возможности нет, ведь в любой момент может прозвучать звук сирены. Выход — полуфабрикаты, которые не отнимут много времени.

«Не буду выдумывать велосипед. Возьмем за основу хорошо известное блюдо — деруны. Будут они с мясным дюкселем. Это будет все полуфабрикатом, который можно будет приготовить за считанные минуты», — отметил Эктор.

Напомним, что премьерные выпуски проекта будут выходить на СТБ по субботам, в утреннем слоте в 10:00.

Каждую субботу Эктор Хименес-Браво будет узнавать своих гостей о том, как изменилась их жизнь после полномасштабного вторжения россии в Украину. Они будут откровенно делиться собственным опытом волонтерства, а также обратятся к Эктору за актуальным советом: на что можно заменить дорогие ингредиенты в том или ином блюде, что использовать вместо соли, как из однообразного набора продуктов несколько дней готовить завтрак, обед и ужин. Одно из таких блюд и готовят Эктор и его гость.

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