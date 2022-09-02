«Прокинься з Ектором»: гостем 6 выпуска станет Владислав Якимец

Завтра, 3 сентября, самого известного шеф-повара страны посетит звезда проекта «МастерШеф» Владислав Якимец. Он находится в поисках рецепта, которым можно обеспечить полноценное питание украинцев в сегодняшних условиях нехватки продуктов и жесткой экономии. В 6 выпуске утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором» будут выпекать хлеб. Так что не пропустите в субботу, 3 сентября, новый выпуск проекта «Прокинься з Ектором» в 10:00 на телеканале СТБ.

Владислав Якимец обратился за помощью к Эктору. Цель: научиться выпекать хлеб быстро и просто, а результат получить как из лучшей пекарни. Возможно ли это? Конечно! Вместе повары будут печь уникальный продукт, доступный каждой хозяйке.

Также Владислав расскажет, чем сейчас занимается?

Какими секретами готовки владеет?

Как помогает украинцам?

И оценит результат выпеченного хлеба на кухне у Эктора.

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Напомним, что премьерные выпуски проекта будут выходить на СТБ по субботам, в утреннем слоте в 10:00.

Каждую субботу Эктор Хименес-Браво будет узнавать своих гостей о том, как изменилась их жизнь после полномасштабного вторжения россии в Украину. Они будут откровенно делиться собственным опытом волонтерства, а также обратятся к Эктору за актуальным советом: на что можно заменить дорогие ингредиенты в том или ином блюде, что использовать вместо соли, как из однообразного набора продуктов несколько дней готовить завтрак, обед и ужин. Одно из таких блюд и готовят Эктор и его гость.

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