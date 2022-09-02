«Прокинься з Ектором»: гостем 6 выпуска станет Владислав Якимец
Завтра, 3 сентября, самого известного шеф-повара страны посетит звезда проекта «МастерШеф» Владислав Якимец. Он находится в поисках рецепта, которым можно обеспечить полноценное питание украинцев в сегодняшних условиях нехватки продуктов и жесткой экономии. В 6 выпуске утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором» будут выпекать хлеб. Так что не пропустите в субботу, 3 сентября, новый выпуск проекта «Прокинься з Ектором» в 10:00 на телеканале СТБ.
Владислав Якимец обратился за помощью к Эктору. Цель: научиться выпекать хлеб быстро и просто, а результат получить как из лучшей пекарни. Возможно ли это? Конечно! Вместе повары будут печь уникальный продукт, доступный каждой хозяйке.
- Также Владислав расскажет, чем сейчас занимается?
- Какими секретами готовки владеет?
- Как помогает украинцам?
- И оценит результат выпеченного хлеба на кухне у Эктора.
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Напомним, что премьерные выпуски проекта будут выходить на СТБ по субботам, в утреннем слоте в 10:00.
Каждую субботу Эктор Хименес-Браво будет узнавать своих гостей о том, как изменилась их жизнь после полномасштабного вторжения россии в Украину. Они будут откровенно делиться собственным опытом волонтерства, а также обратятся к Эктору за актуальным советом: на что можно заменить дорогие ингредиенты в том или ином блюде, что использовать вместо соли, как из однообразного набора продуктов несколько дней готовить завтрак, обед и ужин. Одно из таких блюд и готовят Эктор и его гость.
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