Проекты
Танці
Танці
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
Все проекты
ua
Прокинься з Ектором

«Прокинься з Ектором»: гостем 6 выпуска станет Владислав Якимец

02.09.2022

Завтра, 3 сентября, самого известного шеф-повара страны посетит звезда проекта «МастерШеф» Владислав Якимец. Он находится в поисках рецепта, которым можно обеспечить полноценное питание украинцев в сегодняшних условиях нехватки продуктов и жесткой экономии. В 6 выпуске утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором» будут выпекать хлеб. Так что не пропустите в субботу, 3 сентября, новый выпуск проекта «Прокинься з Ектором» в 10:00 на телеканале СТБ.

Проснись с Эктором 6 выпуск: анонс от 03.09.2022

Владислав Якимец обратился за помощью к Эктору. Цель: научиться выпекать хлеб быстро и просто, а результат получить как из лучшей пекарни. Возможно ли это? Конечно! Вместе повары будут печь уникальный продукт, доступный каждой хозяйке. 

  • Также Владислав расскажет, чем сейчас занимается?
  • Какими секретами готовки владеет?
  • Как помогает украинцам?
  • И оценит результат выпеченного хлеба на кухне у Эктора. 

Больше по теме: Улитки в свекольном бер блане: рецепт от Наталки Петрик в «Прокинься з Ектором»

Напомним, что премьерные выпуски проекта будут выходить на СТБ по субботам, в утреннем слоте в 10:00.

Каждую субботу Эктор Хименес-Браво будет узнавать своих гостей о том, как изменилась их жизнь после полномасштабного вторжения россии в Украину. Они будут откровенно делиться собственным опытом волонтерства, а также обратятся к Эктору за актуальным советом: на что можно заменить дорогие ингредиенты в том или ином блюде, что использовать вместо соли, как из однообразного набора продуктов несколько дней готовить завтрак, обед и ужин. Одно из таких блюд и готовят Эктор и его гость.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Проснись с Эктором 6 выпуск: анонс от 03.09.2022
Прокинься з Ектором

Улитки в свекольном бер блане: рецепт от Наталки Петрик в «Прокинься з Ектором»

 Проснись с Эктором 6 выпуск: анонс от 03.09.2022
Прокинься з Ектором

«Прокинься з Ектором»: гостем 5 выпуска станет Наталья Петрик

 Проснись с Эктором 6 выпуск: анонс от 03.09.2022
Прокинься з Ектором

Митболы из чечевицы и нута: рецепт от Андрея Колесника в «Прокинся з Ектором»

 Проснись с Эктором 6 выпуск: анонс от 03.09.2022
Прокинься з Ектором

«Прокинься з Ектором»: гостем 4 выпуска станет Андрей Колесник

 Проснись с Эктором 6 выпуск: анонс от 03.09.2022
Прокинься з Ектором

Кесадилья: рецепт от Юлии Жигулиной в «Прокинся з Ектором»

 Проснись с Эктором 6 выпуск: анонс от 03.09.2022
Прокинься з Ектором

Голубцы: рецепт от Владимира Ярославского в «Прокинся з Ектором»
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить