«Прокинься з Ектором»: гостем 5 выпуска станет Наталья Петрик

Канал СТБ выпускает в эфир новые выпуски утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором». К самому известному шеф-повару страны приходят звезды проекта «МастерШеф» в поисках рецептов, которыми можно обеспечить полноценное питание украинцев в сегодняшних условиях нехватки продуктов и жесткой экономии. Пятым гостем шоу станет участница проекта «МастерШеф. Битва Сезонов» Наталья Петрик. Не пропустите в эту субботу, 27 августа, 5 выпуск проекта «Прокинься з Ектором» в 10:00 на телеканале СТБ.

Наталья Петрик – одна из самых ярких участниц шоу «МастерШеф. Битва Сезонов». В утреннем шоу «Прокинься з Ектором» девушка хочет приготовить блюдо высокой кухни из простых продуктов. Вместе с Эктором они будут готовить улиток в свекольном бер блане.

Напомним, что премьерные выпуски проекта будут выходить на СТБ по субботам, в утреннем слоте в 10:00.

Каждую субботу Эктор Хименес-Браво будет узнавать своих гостей о том, как изменилась их жизнь после полномасштабного вторжения россии в Украину. Они будут откровенно делиться собственным опытом волонтерства, а также обратятся к Эктору за актуальным советом: на что можно заменить дорогие ингредиенты в том или ином блюде, что использовать вместо соли, как из однообразного набора продуктов несколько дней готовить завтрак, обед и ужин. Одно из таких блюд и готовят Эктор и его гость.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ