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Прокинься з Ектором

«Прокинься з Ектором»: гостем 4 выпуска станет Андрей Колесник

19.08.2022

Канал СТБ выпускает в эфир новые выпуски утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором». К самому известному шеф-повару страны приходят звезды проекта «МастерШеф» в поисках рецептов, которыми можно обеспечить полноценное питание украинцев в сегодняшних условиях нехватки продуктов и жесткой экономии. Четвертым гостем шоу станет участник проекта «МастерШеф. Битва Сезонов» Андрей Колесник. Не пропустите в эту субботу, 20 августа, 4 выпуск проекта «Прокинься з Ектором» в 10:00 на телеканале СТБ.

Андрей Колесник станет четвертым гостем проекта Проснись с Эктором 2022

Андрей Колесник сейчас готовит для ВСУ. На кухню шоу он придет с просьбой к Эктору – приготовить еду и вкусное блюдо для военных без использования мяса.

На кухне Эктора повара будут готовить митболы из чечевицы и нута. Какие продукты понадобятся? И как быстро и просто можно приготовить это блюдо в домашних условиях? Напомним, что премьерные выпуски проекта будут выходить на СТБ по субботам, в утреннем слоте в 10:00.

Каждую субботу Эктор Хименес-Браво будет узнавать своих гостей о том, как изменилась их жизнь после полномасштабного вторжения россии в Украину. Они будут откровенно делиться собственным опытом волонтерства, а также обратятся к Эктору за актуальным советом: на что можно заменить дорогие ингредиенты в том или ином блюде, что использовать вместо соли, как из однообразного набора продуктов несколько дней готовить завтрак, обед и ужин. Одно из таких блюд и готовят Эктор и его гость.

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