«Прокинься з Ектором»: гостем 3 выпуска станет Юлия Жигулина

Телеканал СТБ выпускает в эфир новые выпуски утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором». Совсем скоро самого известного шеф-повара страны посетят звезды проекта «МастерШеф» в поисках рецептов, которыми можно обеспечить полноценное питание украинцев в сегодняшних условиях нехватки продуктов и жесткой экономии. Третьим гостем шоу станет участница «МастерШеф. Профессионалы» Юлия Жигулина. Не пропустите в эту субботу, 13 августа, 3 выпуск проекта «Прокинься з Ектором» в 10:00 на телеканале СТБ.

Фото — Instagram

Участница и фудпродюсер шоу «МастерШеф. Профессионалы»-2 Юлия Кушнир вместе со своей командой с начала войны отвечала за все питание ее территориальной общины — это более 10 населенных пунктов. Кормили бойцов терробороны, спецподразделений ВСУ, а также гражданских людей, которые в этом нуждаются: одиноких стариков, семьи с детьми.

Недавно девушка вступила в ряды ВСУ. Юля придет на кухню к Эктору с вопросом – что нового и вкусного приготовить из тушенки? Повар покажет и докажет, что блюда из тушенки могут быть вкусными и полезными!

Напомним, что премьерные выпуски проекта будут выходить на СТБ по субботам, в утреннем слоте 10:00.

Каждую субботу Эктор Хименес-Браво будет узнавать от своих гостей о том, как изменилась их жизнь после полномасштабного вторжения россии в Украину. Они будут откровенно делиться собственным опытом волонтерства, а также обратятся к Эктору за актуальным советом: на что можно заменить дорогие ингредиенты в том или ином блюде, что использовать вместо соли, как из однообразного набора продуктов несколько дней готовить завтрак, обед и ужин. Одно из таких блюд и готовят Эктор и его гость.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ