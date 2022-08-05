«Прокинься з Ектором»: гостем 2 выпуска станет Владимир Ярославский

Читателям сайта STB.UA уже известно, что канал СТБ выпускает в эфир новые выпуски утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором». Совсем скоро самого известного шеф-повара страны посетят звезды проекта «МастерШеф» в поисках рецептов, которыми можно обеспечить полноценное питание украинцев в сегодняшних условиях нехватки продуктов и жесткой экономии. Вторым гостем шоу станет судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский. Не пропустите в эту субботу, 6 августа, 2 выпуск проекта «Прокинься з Ектором» в 10:00 на телеканале СТБ.

Известный шеф-повар и судья проекта «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский готовит для ВСУ и ТРО. Шеф-повар постоянно помогает украинской армии: готовит благотворительные ужины и собирает средства для ВСУ.

На кухне Эктора повара будут готовить блюдо для двоих за 100 гривен – неординарные голубцы. Какие продукты понадобятся? И как быстро и легко можно приготовить это блюдо в домашних условиях?

Напомним, что премьерные выпуски проекта будут выходить на СТБ по субботам, в утреннем слоте 10:00.

Каждую субботу Эктор Хименес-Браво будет узнавать своих гостей о том, как изменилась их жизнь после полномасштабного вторжения россии в Украину. Они будут откровенно делиться собственным опытом волонтерства, а также обратятся к Эктору за актуальным советом: на что можно заменить дорогие ингредиенты в том или ином блюде, что использовать вместо соли, как из однообразного набора продуктов несколько дней готовить завтрак, обед и ужин. Одно из таких блюд и готовят Эктор и его гость.

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