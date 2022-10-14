«Прокинься з Ектором»: гостем 12 выпуска станет Владислав Цымбалюк

Завтра, 15 октября, Эктор снова утром наденет свой китель. Самого известного шеф-повара страны посетит участник «МастерШеф» Владислав Цымбалюк. Мужчина хочет бросить вызов стандартному набору гуманитарной помощи и приготовить из простых продуктов вкусное профессиональное блюдо. В 12 выпуске утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором» будут готовить из консерв. Так что не пропустите в субботу, 8 октября, новый выпуск проекта «Прокинься з Ектором» в 10:00 на телеканале СТБ.

«В этом проекте мы с гостями готовим блюда, рецепты которых нам диктует, увы, не мода или мировые тренды. Их диктует война. Простые, нехитрые ингредиенты, которые доступные каждому, в наших руках превращаются во вкусные шедевры. И сегодняшний гость захотел бросить вызов стандартному набору с гуманитарной помощью», — расскажет Эктор.

Главным ингредиентом станут консервы. Казалось бы, настолько простой продукт, которые невозможно применить в готовке высокой кухни. Однако Эктор научит гостя и всех зрителей невероятно вкусному блюду — панкейки с сардинами и зеленым горошком.

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Напомним, что премьерные выпуски проекта будут выходить на СТБ по субботам, в утреннем слоте в 10:00.

Каждую субботу Эктор Хименес-Браво будет узнавать своих гостей о том, как изменилась их жизнь после полномасштабного вторжения россии в Украину. Они будут откровенно делиться собственным опытом волонтерства, а также обратятся к Эктору за актуальным советом: на что можно заменить дорогие ингредиенты в том или ином блюде, что использовать вместо соли, как из однообразного набора продуктов несколько дней готовить завтрак, обед и ужин. Одно из таких блюд и готовят Эктор и его гость.

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