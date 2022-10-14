Проекты
Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Сериалы
Сериалы
 Все буде добре
Все буде добре
Все проекты
ua
Прокинься з Ектором

«Прокинься з Ектором»: гостем 12 выпуска станет Владислав Цымбалюк

14.10.2022

Завтра, 15 октября, Эктор снова утром наденет свой китель. Самого известного шеф-повара страны посетит участник «МастерШеф» Владислав Цымбалюк. Мужчина хочет бросить вызов стандартному набору гуманитарной помощи и приготовить из простых продуктов вкусное профессиональное блюдо. В 12 выпуске утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором» будут готовить из консерв. Так что не пропустите в субботу, 8 октября, новый выпуск проекта «Прокинься з Ектором» в 10:00 на телеканале СТБ.

Проснись с Эктором 12 выпуск: анонс от 15.10.2022

«В этом проекте мы с гостями готовим блюда, рецепты которых нам диктует, увы, не мода или мировые тренды. Их диктует война. Простые, нехитрые ингредиенты, которые доступные каждому, в наших руках превращаются во вкусные шедевры. И сегодняшний гость захотел бросить вызов стандартному набору с гуманитарной помощью», — расскажет Эктор. 

Главным ингредиентом станут консервы. Казалось бы, настолько простой продукт, которые невозможно применить в готовке высокой кухни. Однако Эктор научит гостя и всех зрителей невероятно вкусному блюду — панкейки с сардинами и зеленым горошком.

Больше по теме: Шарлотка «Антоновский мост»: рецепт от Евгения Клопотенко

Напомним, что премьерные выпуски проекта будут выходить на СТБ по субботам, в утреннем слоте в 10:00.

Каждую субботу Эктор Хименес-Браво будет узнавать своих гостей о том, как изменилась их жизнь после полномасштабного вторжения россии в Украину. Они будут откровенно делиться собственным опытом волонтерства, а также обратятся к Эктору за актуальным советом: на что можно заменить дорогие ингредиенты в том или ином блюде, что использовать вместо соли, как из однообразного набора продуктов несколько дней готовить завтрак, обед и ужин. Одно из таких блюд и готовят Эктор и его гость.

Проснись с Эктором 12 выпуск: анонс от 15.10.2022

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Проснись с Эктором 12 выпуск: анонс от 15.10.2022
Прокинься з Ектором

Хек в панировке с ньокками из манки: рецепт от «Прокинься з Ектором»

 Проснись с Эктором 12 выпуск: анонс от 15.10.2022
Прокинься з Ектором

Прокинься з Ектором – 11 выпуск от 08.10.2022

 Проснись с Эктором 12 выпуск: анонс от 15.10.2022
Прокинься з Ектором

«Прокинься з Ектором»: гостем 11 выпуска станет Влад Мицкевич

 Проснись с Эктором 12 выпуск: анонс от 15.10.2022
Прокинься з Ектором

Тарт с абрикосом: рецепт от «Прокинься з Ектором»

 Проснись с Эктором 12 выпуск: анонс от 15.10.2022
Прокинься з Ектором

Прокинься з Ектором – 10 выпуск от 01.10.2022

 Проснись с Эктором 12 выпуск: анонс от 15.10.2022
Прокинься з Ектором

«Прокинься з Ектором»: гостем 10 выпуска станет Екатерина Пескова
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить