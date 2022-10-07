«Прокинься з Ектором»: гостем 11 выпуска станет Влад Мицкевич

Завтра, 8 октября, Эктор снова утром наденет свой китель. Самого известного шеф-повара страны посетит участник «МастерШеф. Битва Сезонов» Влад Мицкевич. Он находится в поиске рецепта вкусного блюда из простых и доступных продуктов. В 11 выпуске утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором» будут изобретать новое сочетание вкусов. Так что не пропустите в субботу, 8 октября, новый выпуск проекта «Прокинься з Ектором» в 10:00 на телеканале СТБ.

«Мой гость готовил горячие обеды для жителей Киевщины. Готовил из тех продуктов, которые были на руках. Поэтому приходилось совмещать привычные продукты так, чтобы это было вкусно и необычно», — расскажет Эктор.

Влад Мицкевич вспомнит, как готовил из консерв и других полуфабрикатов самые разнообразные блюда. Но когда идеи начали заканчиваться, он обратился за помощью к Эктору.

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Напомним, что премьерные выпуски проекта будут выходить на СТБ по субботам, в утреннем слоте в 10:00.

Каждую субботу Эктор Хименес-Браво будет узнавать своих гостей о том, как изменилась их жизнь после полномасштабного вторжения россии в Украину. Они будут откровенно делиться собственным опытом волонтерства, а также обратятся к Эктору за актуальным советом: на что можно заменить дорогие ингредиенты в том или ином блюде, что использовать вместо соли, как из однообразного набора продуктов несколько дней готовить завтрак, обед и ужин. Одно из таких блюд и готовят Эктор и его гость.

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