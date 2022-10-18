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Прокинься з Ектором

Панкейки из сардин и зеленого гороха: рецепт от «Прокинься з Ектором»

18.10.2022

К самому известному шеф-повару страны пришел шеф-повар Владислав Цымбалюк. В 12 выпуске утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором» готовили изысканное блюдо из доступных продуктов — панкейки из сардин и зеленого гороха. Рецепт приготовления от Эктора Хименеса-Браво читайте в нашем материале.

Панкейки из сардин и зеленого гороха: рецепт

Главным ингредиентом стали консервы. Казалось бы, настолько простой продукт, который нельзя применить в приготовлении высокой кухни. Однако Эктор познакомил гостя и всех зрителей с невероятно вкусным блюдом.

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Как приготовить панкейки с сардинами и зеленым горошком?

Ингредиенты:

  • Мука – 100 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сода – 5 г
  • Кефир – 100 г
  • Зеленый горох – 70 г
  • Сардина – 70 г
  • Лук – 40 г

Способ приготовления:

  1. Соедините муку с кефиром. Добавьте яйцо и соду. Смешайте все до однородной массы и дайте настояться 2 минуты.
  2. Тем временем нарежьте лук, смешайте его с сардинами. Добавьте зеленый горох.
  3. Смесь с сардинами смешайте со смесью из кефира. Получится что-то похожее на жидкое тесто.
  4. Пора приступать к жарке панкейков. Зачерпните полный черпак теста и выложите в круглой форме на сковороду. Жарьте до золотистой корочки с двух сторон. Готово!

Приятного аппетита!

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