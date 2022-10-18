Панкейки из сардин и зеленого гороха: рецепт от «Прокинься з Ектором»
К самому известному шеф-повару страны пришел шеф-повар Владислав Цымбалюк. В 12 выпуске утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором» готовили изысканное блюдо из доступных продуктов — панкейки из сардин и зеленого гороха. Рецепт приготовления от Эктора Хименеса-Браво читайте в нашем материале.
Главным ингредиентом стали консервы. Казалось бы, настолько простой продукт, который нельзя применить в приготовлении высокой кухни. Однако Эктор познакомил гостя и всех зрителей с невероятно вкусным блюдом.
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Как приготовить панкейки с сардинами и зеленым горошком?
Ингредиенты:
- Мука – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сода – 5 г
- Кефир – 100 г
- Зеленый горох – 70 г
- Сардина – 70 г
- Лук – 40 г
Способ приготовления:
- Соедините муку с кефиром. Добавьте яйцо и соду. Смешайте все до однородной массы и дайте настояться 2 минуты.
- Тем временем нарежьте лук, смешайте его с сардинами. Добавьте зеленый горох.
- Смесь с сардинами смешайте со смесью из кефира. Получится что-то похожее на жидкое тесто.
- Пора приступать к жарке панкейков. Зачерпните полный черпак теста и выложите в круглой форме на сковороду. Жарьте до золотистой корочки с двух сторон. Готово!
Приятного аппетита!
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