На кухню проєкту «Прокинься з Ектором»-3 у 7 випуску завітає Валерія Матрохіна
10.05.2024
На кухню «Прокинься з Ектором»-3 у 5 випуску завітає Ольга Рябенко
Кухню «Прокинься з Ектором»-3 в 4 выпуске посетит Владимир Ярославский
Кухню «Прокинься з Ектором»-3 в 3 выпуске посетит Ирина Давиденко
Кухню «Прокинься з Ектором»-3 во 2 выпуске посетит Пава
Прем’єра на СТБ: На кухню «Прокинься з Ектором» завітає Ольга Мартиновська
Два блюда из одного продукта и челенджи для гостей: 7 фактов о новом сезоне «Прокинься з Ектором»