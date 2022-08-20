Митболы из чечевицы и нута: рецепт от Андрея Колесника в «Прокинся з Ектором»

Сегодня Андрей Колесник стал гостем 4 выпуска утреннего кулинарного шоу «Прокинся з Ектором». Отныне к Эктору Хименесу-Браво приходят звезды проекта «МастерШеф» в поисках рецептов, которыми можно обеспечить полноценное питание украинцев в сегодняшних условиях нехватки продуктов и жесткой экономии. Участник шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Андрей Колесник решил на кухне известного шеф-повара приготовить митболы. Рецепт – дальше в материале!

Ингредиенты:

Чечевица – 100 г

Нут – 100 мл

Панировочные сухари – 20 г

Томатная паста – 30 г

Петрушка – 20 г

Чеснок – 10 г

Кинза – 20 г

Масло

Способ приготовления:

1). Берем нут, замоченную чечевицу, кинзу, петрушку, томатную пасту, заправляем солью и перцем и перебиваем все это в блендере.

2). Должна получиться консистенция теста. Если тесто увлажнится, добавляем панировочные сухари в эту массу. Формируем шарики, блины, котлетки, все, что вам нравится.

3). Затем на сковороде поджариваем их до золотистого цвета.

4). Подавайте с соусом тартар или любым другим, который вам по вкусу.

Приятного аппетита!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ