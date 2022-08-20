Митболы из чечевицы и нута: рецепт от Андрея Колесника в «Прокинся з Ектором»
Сегодня Андрей Колесник стал гостем 4 выпуска утреннего кулинарного шоу «Прокинся з Ектором». Отныне к Эктору Хименесу-Браво приходят звезды проекта «МастерШеф» в поисках рецептов, которыми можно обеспечить полноценное питание украинцев в сегодняшних условиях нехватки продуктов и жесткой экономии. Участник шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Андрей Колесник решил на кухне известного шеф-повара приготовить митболы. Рецепт – дальше в материале!
Ингредиенты:
- Чечевица – 100 г
- Нут – 100 мл
- Панировочные сухари – 20 г
- Томатная паста – 30 г
- Петрушка – 20 г
- Чеснок – 10 г
- Кинза – 20 г
- Масло
Способ приготовления:
1). Берем нут, замоченную чечевицу, кинзу, петрушку, томатную пасту, заправляем солью и перцем и перебиваем все это в блендере.
2). Должна получиться консистенция теста. Если тесто увлажнится, добавляем панировочные сухари в эту массу. Формируем шарики, блины, котлетки, все, что вам нравится.
3). Затем на сковороде поджариваем их до золотистого цвета.
4). Подавайте с соусом тартар или любым другим, который вам по вкусу.
Приятного аппетита!
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