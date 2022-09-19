Курица с сезонными овощами в мультиварке: рецепт от «Прокинься з Ектором»
К самому известному шеф-повару страны пришел участник 10 сезона проекта «МастерШеф» Александр Горчаков. В 8 выпуске утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором» готовили блюдо в мультиварке — нежную курицу с сезонными овощами. Рецепт приготовления от Эктора Хименеса-Браво – читайте в нашем материале.
Нужно накормить как можно больше людей? Однако у вас слишком мало времени? Если же у вас нет много девайсов для приготовления новых блюд, но под рукой мультиварка, то вы можете быстро справиться с задачей. Мультиварка – это настоящее сокровище для повара, воплощающее любые кулинарные желания. Эктор предложил новый рецепт довольно простого, но вкусного блюда — курицы с овощами.
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Составляющие:
- Куриное бедро — 500 г
- Болгарский перец — 150 г
- Кабачок — 150 г
- Лук — 150 г
- Баклажан — 150 г
- Томаты — 200 г
- Сливочное масло — 40 г
- Томатная паста — 20 г
- Чеснок – 40 г
- Сырный соус — 50 г
Способ приготовления в мультиварке:
- Замаринуйте куриные бедра в специях по вашему вкусу.
- На мультиварке установите соответствующий режим приготовления овощей и мяса. Или выберите один из них.
- Положите замаринованные бедра на дно мультиварки.
- Сверху добавьте нарезанный лук, чеснок, картофель, сладкий перец, кабачок и баклажан.
- Когда овощи пустят сок, добавьте в мультиварку свежие томаты или томатную пасту.
- За 10 минут до готовности откройте крышку мультиварки, чтобы испарялась лишняя влага.
- Можно добавить сырный соус для вкуса.
Готово! Приятного аппетита!
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