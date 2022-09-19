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Прокинься з Ектором

Курица с сезонными овощами в мультиварке: рецепт от «Прокинься з Ектором»

19.09.2022

К самому известному шеф-повару страны пришел участник 10 сезона проекта «МастерШеф» Александр Горчаков. В 8 выпуске утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором» готовили блюдо в мультиварке — нежную курицу с сезонными овощами. Рецепт приготовления от Эктора Хименеса-Браво – читайте в нашем материале.

Курица с сезонными овощами в мультиварке

Нужно накормить как можно больше людей? Однако у вас слишком мало времени? Если же у вас нет много девайсов для приготовления новых блюд, но под рукой мультиварка, то вы можете быстро справиться с задачей. Мультиварка – это настоящее сокровище для повара, воплощающее любые кулинарные желания. Эктор предложил новый рецепт довольно простого, но вкусного блюда — курицы с овощами.

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Составляющие:

  • Куриное бедро — 500 г
  • Болгарский перец — 150 г
  • Кабачок — 150 г
  • Лук — 150 г
  • Баклажан — 150 г
  • Томаты — 200 г
  • Сливочное масло — 40 г
  • Томатная паста — 20 г
  • Чеснок – 40 г
  • Сырный соус — 50 г

Способ приготовления в мультиварке:

  1. Замаринуйте куриные бедра в специях по вашему вкусу.
  2. На мультиварке установите соответствующий режим приготовления овощей и мяса. Или выберите один из них.
  3. Положите замаринованные бедра на дно мультиварки.
  4. Сверху добавьте нарезанный лук, чеснок, картофель, сладкий перец, кабачок и баклажан.
  5. Когда овощи пустят сок, добавьте в мультиварку свежие томаты или томатную пасту.
  6. За 10 минут до готовности откройте крышку мультиварки, чтобы испарялась лишняя влага.
  7. Можно добавить сырный соус для вкуса.

Готово! Приятного аппетита!

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