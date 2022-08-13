Кесадилья: рецепт от Юлии Жигулиной в «Прокинся з Ектором»
Сегодня Юлия жигулина стала гостем 2 выпуска утреннего кулинарного шоу «Прокинся з Ектором» 2022 года. Отныне к Эктору Хименесу-Браво приходят звезды проекта «МастерШеф» в поисках рецептов, которыми можно обеспечить полноценное питание украинцев в сегодняшних условиях нехватки продуктов и жесткой. Участница шоу «МастерШеф. Профессионалы» Юлия Жигулина решила на кухне известного шеф-повара приготовить кесадилью. Рецепт – дальше в материале!
Ингредиенты:
- Тортилья или лаваш – 1 шт.
- Тушенка – 100 г
- Твердый сыр – 50 г
- Лук – 50 г
- Чеснок – 20 г
- Консервированная фасоль – 100 г
- Зелень – 20 г
- Зира – 2 г
- Масло
Способ приготовления:
1). Берем любой лаваш или лепешку. Далее обжариваем лук, чеснок и тушенку. Добавляем к ним консервированную фасоль и немного тушим.
2). Выкладываем на наш лаваш натертый твердый сыр, на него начинку и зелень и сверху – снова сыр.
3). Сгибаем тортилью и обжариваем с двух сторон в корочку.
Приятного аппетита!
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