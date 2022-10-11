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Прокинься з Ектором

Хек в панировке с ньокками из манки: рецепт от «Прокинься з Ектором»

11.10.2022

К самому известному шеф-повара страны пришел шеф-повар Влад Мицкевич. В 11 выпуске утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором» готовили изысканное блюдо из доступных продуктов — хек в панировке с ньокками из манки. Рецепт приготовления Эктора Хименеса-Браво читайте в нашем материале.

Хек в панировке с ньокками из манки: рецепт

«Мой гость готовил обеды для жителей Киевщины. Готовил из продуктов, которые были на руках. Поэтому приходилось сочетать привычные продукты так, чтобы это было вкусно и необычно. Теперь он желает узнать новый рецепт блюда, которое будет вкусным, изысканным, но из доступных и недорогих ингредиентов», — говорит Эктор.

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Как приготовить хек в панировке с ньокками из манки? Рецепт от Эктора:

Ингредиенты:

  • Хек – 100 г
  • Смородина – 20 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Печенье – 70 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сардина – 40 г
  • Чеснок – 10 г
  • Мука – 30 г
  • Манка – 200 г

Способ приготовления:

  1. Возьмите хек и сделайте два филе. Посолите и поперчите по своему вкусу.
  2. Из яйца, муки и печенья сделайте кляр. Окуните филе в кляр.
  3. Жарьте филе в кляре.
  4. Тем временем сварите манку. Добавить сливочное масло, соль и перец.
  5. Готовую манку охладите и вылепите ньокки (шарики).
  6. Ньки обжарьте на сливочном масле с солью, сардинами, смородиной и чесноком. Соедините все в одно блюдо. Готово!

Приятного аппетита!

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