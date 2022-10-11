Хек в панировке с ньокками из манки: рецепт от «Прокинься з Ектором»
К самому известному шеф-повара страны пришел шеф-повар Влад Мицкевич. В 11 выпуске утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором» готовили изысканное блюдо из доступных продуктов — хек в панировке с ньокками из манки. Рецепт приготовления Эктора Хименеса-Браво читайте в нашем материале.
«Мой гость готовил обеды для жителей Киевщины. Готовил из продуктов, которые были на руках. Поэтому приходилось сочетать привычные продукты так, чтобы это было вкусно и необычно. Теперь он желает узнать новый рецепт блюда, которое будет вкусным, изысканным, но из доступных и недорогих ингредиентов», — говорит Эктор.
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Как приготовить хек в панировке с ньокками из манки? Рецепт от Эктора:
Ингредиенты:
- Хек – 100 г
- Смородина – 20 г
- Сливочное масло – 50 г
- Печенье – 70 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сардина – 40 г
- Чеснок – 10 г
- Мука – 30 г
- Манка – 200 г
Способ приготовления:
- Возьмите хек и сделайте два филе. Посолите и поперчите по своему вкусу.
- Из яйца, муки и печенья сделайте кляр. Окуните филе в кляр.
- Жарьте филе в кляре.
- Тем временем сварите манку. Добавить сливочное масло, соль и перец.
- Готовую манку охладите и вылепите ньокки (шарики).
- Ньки обжарьте на сливочном масле с солью, сардинами, смородиной и чесноком. Соедините все в одно блюдо. Готово!
Приятного аппетита!
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