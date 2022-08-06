Голубцы: рецепт от Владимира Ярославского в «Прокинся з Ектором»
06.08.2022
Сегодня Владимир Ярославский стал гостем 2 выпуска утреннего кулинарного шоу «Прокинся з Ектором» 2022. Отныне к Эктору Хименесу-Браво приходят звезды проекта «МастерШеф» в поисках рецептов, которыми можно обеспечить полноценное питание украинцев в сегодняшних условиях нехватки продуктов и жесткой экономии. Судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский решил на кухне известного шеф-повара приготовить голубцы. Рецепт – дальше в материале!
Ингредиенты:
- Куриное бедро – 150 г
- Куриная печень – 60 г
- Морковь – 70 г
- Лук – 70 г
- Чеснок – 20 г
- Булгур – 150 г
- Молодая капуста – 1 шт
- Майонез – 20 г
- Сливочное масло – 30 г
- Сметана – 100 г
- Масло
Способ приготовления:
- Отвариваем булгур.
- На мясорубке прокручиваем куриное бедро и печень.
- Натираем морковь тонким жульеном, а лук – кубиком.
- Смешиваем все вместе в однородную массу и заворачиваем в капустные листья.
- Из куриных костей и кожи и из обрезков лука делаем жу – отвариваем и делаем соус.
- Добавляем немного майонеза в этот соус, сливочного масла и сметаны и тушим в этом наши голубцы 15-20 мин.
Приятного аппетита!
Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ