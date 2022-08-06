Голубцы: рецепт от Владимира Ярославского в «Прокинся з Ектором»

Сегодня Владимир Ярославский стал гостем 2 выпуска утреннего кулинарного шоу «Прокинся з Ектором» 2022. Отныне к Эктору Хименесу-Браво приходят звезды проекта «МастерШеф» в поисках рецептов, которыми можно обеспечить полноценное питание украинцев в сегодняшних условиях нехватки продуктов и жесткой экономии. Судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский решил на кухне известного шеф-повара приготовить голубцы. Рецепт – дальше в материале!

Ингредиенты:

Куриное бедро – 150 г

Куриная печень – 60 г

Морковь – 70 г

Лук – 70 г

Чеснок – 20 г

Булгур – 150 г

Молодая капуста – 1 шт

Майонез – 20 г

Сливочное масло – 30 г

Сметана – 100 г

Масло

Способ приготовления:

Отвариваем булгур. На мясорубке прокручиваем куриное бедро и печень. Натираем морковь тонким жульеном, а лук – кубиком. Смешиваем все вместе в однородную массу и заворачиваем в капустные листья. Из куриных костей и кожи и из обрезков лука делаем жу – отвариваем и делаем соус. Добавляем немного майонеза в этот соус, сливочного масла и сметаны и тушим в этом наши голубцы 15-20 мин.

Приятного аппетита!

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