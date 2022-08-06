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Прокинься з Ектором

Голубцы: рецепт от Владимира Ярославского в «Прокинся з Ектором»

06.08.2022

Сегодня Владимир Ярославский стал гостем 2 выпуска утреннего кулинарного шоу «Прокинся з Ектором» 2022. Отныне к Эктору Хименесу-Браво приходят звезды проекта «МастерШеф» в поисках рецептов, которыми можно обеспечить полноценное питание украинцев в сегодняшних условиях нехватки продуктов и жесткой экономии. Судья шоу «МастерШеф. Битва сезонов» Владимир Ярославский решил на кухне известного шеф-повара приготовить голубцы. Рецепт – дальше в материале!

Владимир Ярославский стал вторым гостем проекта Проснись с Эктором 2022

Ингредиенты:

  • Куриное бедро – 150 г
  • Куриная печень – 60 г
  • Морковь – 70 г
  • Лук – 70 г
  • Чеснок – 20 г
  • Булгур – 150 г
  • Молодая капуста – 1 шт
  • Майонез – 20 г
  • Сливочное масло – 30 г
  • Сметана – 100 г
  • Масло

Способ приготовления:

  1. Отвариваем булгур.
  2. На мясорубке прокручиваем куриное бедро и печень.
  3. Натираем морковь тонким жульеном, а лук – кубиком.
  4. Смешиваем все вместе в однородную массу и заворачиваем в капустные листья.
  5. Из куриных костей и кожи и из обрезков лука делаем жу – отвариваем и делаем соус.
  6. Добавляем немного майонеза в этот соус, сливочного масла и сметаны и тушим в этом наши голубцы 15-20 мин.

Приятного аппетита!

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