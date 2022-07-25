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Прокинься з Ектором

Video: Прокинься з Ектором 2022 – смотрите с 30 июля на СТБ

Премьера - Прокинься з Ектором 2022 стартует уже 30 июля. Смотрите новое телешоу Прокинься з Ектором 2022 на СТБ
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Прокинься з Ектором 2022 — премьера 30 июля на СТБ
Прокинься з Ектором

Прокинься з Ектором 2022 – смотрите с 30 июля на СТБ

 Прокинься з Ектором 2022 — премьера 30 июля на СТБ
Прокинься з Ектором

Премьера Прокинься з Ектором 2022 – смотрите с 30 июля на СТБ
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Не пропустите премьерные выпуски утреннего шоу Прокинься з Ектором 2022 – смотрите онлайн с 30 июля на СТБ!

Можно ли приготовить вкусные и полезные блюда с минимальным набором продуктов? Да! И как это сделать, будет рассказывать шеф-повар Эктор Хименес-Браво в утреннем шоу Прокинься з Ектором. Каждую субботу в 10 утра вы увидите рецепты, которые легко можно воспроизвести на домашней, волонтерской или даже полевой кухне. Готовьте записные книжки – в шоу Прокинься з Ектором будет много кулинарных лайфхаков и вкусных блюд.

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