Премьера Прокинься з Ектором 2022 – смотрите с 30 июля на СТБ

Промо 2022 | 22.07.2022 | 2022

Не пропустите премьеру новых выпусков утреннего шоу Прокинься з Ектором 2022 – смотрите с 30 июля на СТБ!

В новых выпусках настоящий украинец Эктор Хименес-Браво вместе с любимыми участниками кулинарного реалити Мастер Шеф будут готовить блюда всего за 100 гривен! Более того, каждый украинец сможет найти у себя на кухне ингредиенты для будущих кулинарных шедевров. Заинтригованы? Рецепты Эктора Хименес-Браво и поваров проекта Мастер Шеф станут для вас настоящим открытием. Готовьте блокноты и 30.07.2022 включайте шоу Прокинься з Ектором 2022 на СТБ – мы приготовили для вас много полезных советов и рецептов вкусных блюд.