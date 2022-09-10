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Прокинься з Ектором

Деруны с начинкой из мясного дюкселя: рецепт от «Прокинься з Ектором»

10.09.2022

К самому известному шеф-повару страны пришел настоящий гуру мяса – Алик Мкртчян. В 7 выпуске утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором» готовили полуфабрикаты – деруны. Хорошо известное блюдо с начинкой из мясного дюкселя отлично подойдет для того, чтобы его можно было заморозить и в дальнейшем быстро разогревать на сковороде. Рецепт приготовления дерунов от Эктора Хименеса-Браво – читайте в нашем материале.

Деруны: рецепт приготовления пошагово

Ингредиенты:

  • Картофель — 700 г
  • Шампиньоны — 100 г
  • Фарш говяжий — 50 г
  • Лук — 70 г
  • Чеснок – 10 г
  • Тимьян — 2 г
  • Сливочное масло — 30 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука — 80-100 г

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Способ приготовления дерунов:

  1. Натрите картофель на терке или взбейте в блендере. Для трения выбирайте как можно более мелкую сторону.
  2. К перетертому картофелю добавьте специи, яйцо и муку.
  3. Сделайте форму деруна. Добавьте начинку в виде мясного дюкселя.
  4. Обжарьте деруны с двух сторон.

Способ приготовления начинки – мясной дюксель:

  1. Перебейте шампиньоны в блендере вместе с луком и чесноком.
  2. К образовавшейся массе добавьте мясной фарш.
  3. Поставьте на высокий огонь сковородку. Подождите, пока она разогреется.
  4. Начинайте жарить дюксель до полной готовности.

Приятного аппетита!

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