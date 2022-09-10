Деруны с начинкой из мясного дюкселя: рецепт от «Прокинься з Ектором»
К самому известному шеф-повару страны пришел настоящий гуру мяса – Алик Мкртчян. В 7 выпуске утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором» готовили полуфабрикаты – деруны. Хорошо известное блюдо с начинкой из мясного дюкселя отлично подойдет для того, чтобы его можно было заморозить и в дальнейшем быстро разогревать на сковороде. Рецепт приготовления дерунов от Эктора Хименеса-Браво – читайте в нашем материале.
Ингредиенты:
- Картофель — 700 г
- Шампиньоны — 100 г
- Фарш говяжий — 50 г
- Лук — 70 г
- Чеснок – 10 г
- Тимьян — 2 г
- Сливочное масло — 30 г
- Яйцо – 1 шт.
- Мука — 80-100 г
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Способ приготовления дерунов:
- Натрите картофель на терке или взбейте в блендере. Для трения выбирайте как можно более мелкую сторону.
- К перетертому картофелю добавьте специи, яйцо и муку.
- Сделайте форму деруна. Добавьте начинку в виде мясного дюкселя.
- Обжарьте деруны с двух сторон.
Способ приготовления начинки – мясной дюксель:
- Перебейте шампиньоны в блендере вместе с луком и чесноком.
- К образовавшейся массе добавьте мясной фарш.
- Поставьте на высокий огонь сковородку. Подождите, пока она разогреется.
- Начинайте жарить дюксель до полной готовности.
Приятного аппетита!
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