Деруны с начинкой из мясного дюкселя: рецепт от «Прокинься з Ектором»

К самому известному шеф-повару страны пришел настоящий гуру мяса – Алик Мкртчян. В 7 выпуске утреннего кулинарного шоу «Прокинься з Ектором» готовили полуфабрикаты – деруны. Хорошо известное блюдо с начинкой из мясного дюкселя отлично подойдет для того, чтобы его можно было заморозить и в дальнейшем быстро разогревать на сковороде. Рецепт приготовления дерунов от Эктора Хименеса-Браво – читайте в нашем материале.

Ингредиенты:

Картофель — 700 г

Шампиньоны — 100 г

Фарш говяжий — 50 г

Лук — 70 г

Чеснок – 10 г

Тимьян — 2 г

Сливочное масло — 30 г

Яйцо – 1 шт.

Мука — 80-100 г

Больше по теме: Улитки в свекольном бер блане: рецепт от Наталки Петрик в «Прокинься з Ектором»

Способ приготовления дерунов:

Натрите картофель на терке или взбейте в блендере. Для трения выбирайте как можно более мелкую сторону. К перетертому картофелю добавьте специи, яйцо и муку. Сделайте форму деруна. Добавьте начинку в виде мясного дюкселя. Обжарьте деруны с двух сторон.

Способ приготовления начинки – мясной дюксель:

Перебейте шампиньоны в блендере вместе с луком и чесноком. К образовавшейся массе добавьте мясной фарш. Поставьте на высокий огонь сковородку. Подождите, пока она разогреется. Начинайте жарить дюксель до полной готовности.

Приятного аппетита!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ