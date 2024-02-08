Французький актор Едріан Роб про драму «Перевізниця»

Французький актор Ендріан Роб розповів про свій приїзд в Україну, охоплену війною, пояснив своє рішення зніматися у серіалі і поділився враженнями від роботи та перебування в Україні.

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— Чому ця історія важлива для вас настільки, що ви приїхали в Україну на знімання під час війни?

— Моя дружина — українка. І я бачив шкоду, яку росія завдала Україні та її народу з 2014 року. Я був свідком цього всі ці роки. Моя дружина втратила кількох своїх друзів на Майдані, а рік тому, коли почалося повномасштабне вторгнення, мати моєї дружини переїхала жити до нас. Їй довелося залишити чоловіка, з яким вона прожила 30 років. І це лише одна крапля з океану сліз українського народу.

Тому ця історія важлива для мене, і я хотів бути її частиною. Я хотів підтримати Україну та її народ через цей потужний проєкт.

— Ви бачили та знали все з новин. Чому ви не побоялися їхати до України?

— Не можу назвати себе хоробрим. Те, що я зробив, не є неймовірним у порівнянні з тим, як живуть люди в Україні щодня. Ми говоримо про боротьбу за те, щоб країна мала свободу — це і є мужність. Допомагати іншим українцям, привозити їжу, евакуювати цивільних з проблемних районів. Для мене це мужність.

Зі свого боку, я глибоко вірю в український народ та його армію, і протягом усієї подорожі я відчував себе в безпеці, тому що люди давали мені відчуття безпеки. Люди з команди, люди, з якими я просто перетинався, коли йшов вулицею, замовляв їжу чи купував одяг. Люди давали мені відчуття безпеки.

— Які ваші враження від знімання під час війни? Якою ви бачите Україну зараз, після роботи з українською командою?

— По-перше, це була така тепла зустріч від команди. Ми відчували, що всі були раді нас бачити, і це було чудово. І разом з тим, це було дивне відчуття — знати, що у кожного на знімальному майданчику є сім’я або друзі, які воюють за Україну, навіть деякі люди зі знімальної групи пішли воювати. Я всіх дуже поважав. Я захоплююся ними, їхньою мужністю, силою та стійкістю. Я відчував величезний зв’язок з Україною.

Команда була приголомшливою, дуже професійною. Кожен знав, що саме він має робити. Ніхто не займав більше місця, ніж йому належало. Тож ми завжди могли викластися на повну. Знаєте, Євген (Євген Тунік, сценарист і шоураннер — nv.ua) керував своєю командою майстерно. Я відчував себе впевнено і міг вільно виражати почуття свого персонажа, знаючи, що ніхто не поставить під сумнів мою роботу. Ми всі хотіли викластися на повну за ці дні знімань.

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— Чому, на вашу думку, історію цього серіалу має побачити європейський глядач?

— У Франції нам потрібно більше знати про Україну. До зустрічі з дружиною для мене Україна і Росія були схожими. До війни французи клали російську та українську мови в один кошик, але це неправильно. Вони не однакові. І ніколи не були однаковими.

Потім я зацікавився українською культурою, почав читати книжки та зрозумів, що Росія вже завдала Україні стільки шкоди, і що Україна хотіла бути самостійною і 400 років тому, і 200 років тому. Це дві різні національності, культури та мови. Якщо я кажу, що Бельгія і Франція однакові, то це не так. Частина Бельгії розмовляє французькою, але вони мають власну культуру і традиції.

Україна знаходиться далеко, та по суті – лише близько 3000 кілометрів від Франції. Якщо ми не хочемо у майбутньому йти тим самим шляхом, яким Україна йде зараз, ми повинні підтримувати Україну стільки, скільки їй потрібно. І я хочу, щоб французи це розуміли. Я хотів би, щоб французи подивилися цей серіал, тому що легко робити припущення на основі того, що ми чуємо від інших або в соціальних мережах.