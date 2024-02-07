Трейлер «Перевізниця»

СТБ представив перший трейлер першого українського європейського серіалу «Перевізниця»

«Глибокі та відверті історії дуже різних людей, в яких є часточка кожного з нас. Драматичні та надихаючі. Про повороти долі і вибір, який під час вибухів стає по-справжньому чесним», — директорка з управління маркетингу СТБ Лідія Паньків.

Телеканал СТБ презентує перший трейлер 10-серійної драми «Перевізниця», міжнародна прем’єра якої відбудеться до другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну. Проєкт створено Starlight media у партнерстві з найстарішою кінокомпанією світу Gaumont, європейськими партнерами-мовниками з Франції, Німеччини, Швеції, Норвегії, Данії, Ісландії, Фінляндії, Швейцарії та глобальним дистриб’ютором Beta. Європейська аудиторія побачить драму під назвою In Her Car.

В ефірі телеканалу СТБ «Перевізниця» вийде 25 лютого о 18:00.

Трейлер створено маркетинг-командою телеканалу СТБ. Він побудований на кадрах серіалу, які демонструють не тільки потужний акторський каст, а й глибокі емоційні переживання, через які доведеться пройти героям на шляху до рідних. Відеоряд доповнено відгуками про «Перевізницю» авторитетних міжнародних видань Variety, The Hollywood Reporter, Drama Quarterly.

За сюжетом, дізнавшись про повномасштабне вторгнення рф в Україну, психологиня Лідія вирішує залишатись в країні, аби стати перевізницею для інших людей. Кожна серія — це нові герої та окрема драматична історія, яка розгортається на очах у Лідії. Ці історії абсолютно різні, але дуже життєві та чесні, тому відгукнуться як европейським глядачам, так і українцям.

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«Кожна історія, яку ми розказуємо, унікальна, і кожна — про нас, про наше сьогодення. Все це відбувалося або з нами, або з нашими знайомими. Тому кожна з них викликає у мене такі глибокі емоції, ніби вона — моя», — поділилася виконавиця головної ролі Анастасія Карпенко.

Акторський склад «Перевізниці»: Анастасія Карпенко, Ігор Колтовський, Катерина Григоренко, Надія Левченко, Христина Федорак, Віктор Жданов, Олена Борозенець, Олександр Яцентюк, Олеся Островська, Лариса Руснак, Олена Олейнікова, Михайло Дзюба, Олена Галл-Савальська, Дарина Федина, Аліна Костюкова, Аня Лагодна та інші. Також у драмі знялися французькі актори Karina Beuthe Orr, Adrien Rob, Antoine Herbez.

Виробництво — Starlight Production, Gaumont

Дистриб’ютор — Beta Film

Шоуранер та режисер-постановник — Євген Тунік

Оператор-постановник серіалу — Володимир Іванов

Виконавчий продюсер — Євген Шегай.

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