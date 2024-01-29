Анастасія Карпенко про «Перевізницю» та «Як там Катя?»

Анастасія Карпенко про «Перевізницю»: У нас абсолютно приголомшливий і талановитий сценарист, який став і режисером картини

Актриса Анастасія Карпенко грає головну роль у прийдешній драмі «Перевізниця», яка вийде на СТБ. OBOZ.UA поспілкувався з акторкою під час допрем’єрного показу в Києві фільму «Як там Катя?», який вийшов у кінотеатрах 25 січня.

Фільм було представлено на понад 30 кінофестивалях світу. У швейцарському Локарно картина завоювала дві нагороди: спеціальний приз журі Ciné+ та статуетку за найкращу жіночу роль – її отримала Настя Карпенко.

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– Ваша роль у картині емоційно дуже непроста: граєте маму, яка пережила трагедію, однак не може домогтися справедливості. Як вам гралося?

– Я отримувала неймовірне задоволення від зйомок. Після особливо важких змін приходила додому і думала: мрію, щоб час зупинився. Не хочу більше зніматися ні в якому кіно, окрім такого. Мій чоловік – звукорежисер, з нашої професії. Він прекрасно розумів, що зі мною відбувається, тому дуже терпляче ставився в той час до мене. Дав мені на відкуп всі дні зйомок, нічим не навантажував – тільки підтримував. Не намагався вивести з необхідного мені для роботи стану, переключити на якісь побутові проблеми. Чи казати: “Мені потрібне твоє спілкування, потрібен твій час”. Він створив мені такі умови, коли я повністю могла віддаватися професії. Я йому дуже вдячна за це.

Я навмисно не дозволяла собі виходити з образу, бо дуже хотіла, щоб це було максимально вірогідно. А відновлювалася вже після того, як ми зняли проєкт. Хоча мені здавалося, що морально була мертвою ще якийсь час. Однак відчувала і сильну радість від того, що ми зробили щось дійсно важливе.

– У картині неймовірно змальовані стосунки мами та маленької дочки – між ними море ніжності. У житті ви така ж мама?

– Я завагітніла донькою одразу після закінчення цих зйомок. Тож у мене вийшов подвійний подарунок – і в професії, і в особистому житті. Зараз нашій Марусі 2 роки і 7 місяців. Ще в одній гарній картині “Я і Фелікс”, де також зіграла роль мами, я вже була вагітною. Прем’єра картини відбудеться, ймовірно, у квітні. А інший, теж важливий проєкт, драму “Перевізниця” – знімали ось зараз вже: минулої весни й цієї осені. Гарні проєкти, цілісні, з прекрасними режисерами. Я щаслива.

Прем’єра «Перевізниці» запланована до другої річниці повномасштабного вторгнення в ефірі СТБ. Прем’єра буде світовою, бо серіал купили вісім мовників і показуватимуть його одночасно. Моя героїня за професією психологиня, однак після вторгнення займається евакуацією людей, які змушені залишити домівки через війну. У нас абсолютно приголомшливий і талановитий сценарист, який став і режисером картини. Євген Тунік написав реальні історії з нашого життя. З одного боку пізнавальні і прості, а з іншого – глибокі та щирі. Звичайно, граючи роль, я щось “підкладала” своє, однак кожен пізнає власну історію та себе.

– На початку війни ви виїхали з дочкою за кордон. Як вам жилося ті півроку?

– Ми поїхали до друзів у Болгарію, оселилися на березі моря. В цьому, звісно, був величезний плюс, адже, хай там як, вода допомагає долати стрес. Море – це взагалі моя стихія. Плюс – позитивні думки, що дитина в безпеці. Але морально я там помирала. Зжирала себе докорами, що я не тут, не допомагаю, не корисна. Гадаю, такі думки мають усі, хто виїхав. Коли ніби трохи стало тихіше в Києві, я почала радитися з чоловіком, чи можна нам повернутися. Він на той час уже був на фронті. Всі наші розмови закінчувалися його категоричним “ні”. Однак у кінці літа нам вдалося порозумітися в цьому питанні. Ми приїхали і почалися оті гучні обстріли, уявляєте?

– Багато хто каже, що, перебуваючи в Україні, переживаєш обстріли спокійніше, ніж коли читаєш про це далеко від дому, малюєш собі жахливі картинки.

– Я би не сказала, що спокійніше. Не видається таким страшним – це так. Але з іншого боку, ми кожен день граємо в російську рулетку. Під час чергового обстрілу сидиш і чекаєш: прилетить у твій будинок чи ні… Коли почалася велика війна, в мене були думки, як у всіх інших творчих людей: все, це кінець. Ми пожили своє прекрасне життя, воно закінчилося, ми більше ніколи не зможемо зніматися, грати в театрі. Але все виявилося трохи інакшим.

– Зараз чималій частині українців доводиться змінювати все у своєму житті. Що ви порадите тим, хто вкотре починає все спочатку, враховуючи, що свого часу теж мали досвід невизначеності: три рази вступали до вишу на акторський.

– Я не можу давати практичних порад, бо, коли ти робиш якісь вчинки в 18-19 років, це набагато простіше, ніж коли ти вже особистість, яка чогось досягла, але мусиш починати все спочатку. ухвалити рішення. Думаю, головне – визначитися зі своїми пріоритетами та цінностями. Тоді буде простіше прийняти рішення.

– Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра у Києві, де ви працюєте багато років, нині очолює Олеся Жураківська – ваша подруга. Чи не заважає це вам у роботі?

– Олеся – це особистість з великої літери. Те, що ми подруги, навпаки, дуже допомагає, адже я надзвичайно ціную її ніжне ставлення до мене. І тому наша робота виходить більш щирою та продуктивною. А я людина з кінодосвідом, і він у мене був різний. Доводилося брати участь у проєктах, де не було особливої щирості і любові не було – а для мене це надважливо. Хоча продукти виходили непогані, треба сказати.

– Як ви переживаєте те, що ваші рідні – чоловік, брат, тесть – зараз на війні?

– Це надзвичайно важко. От нещодавно чоловік попередив, що піде на завдання на 10 днів і не буде на зв’язку. А фактично його не було 17 днів. І весь цей час я ні в кого не могла нічого дізнатися. Ви як жінка можете собі уявити, що я пережила. Кожен ранок починався зі сліз, прокидалася – і плакала. Молилася, щоб усі ці дні привели нарешті до моменту, коли він зателефонує. Але розуміла, що цього може і не статися. Якщо хтось телефонував з незнайомого номера, боялася брати слухавку… Все це важко, але тримаюся. Я ж не одна така, в багатьох жінок така сама ситуація. А деякі з моїх знайомих дівчат втратили чоловіків.

– Чи приходив ваш чоловік у відпустку? Кажуть, що подружжя в такі дні ніби заново знайомиться, бо війна дуже змінює.

– Я маю, знову ж таки, сказати компліменти на адресу мого чоловіка, бо він у мене, крім всього іншого, дуже стійкий. Тому всіляко заважає тому, щоб війна впливала сильно на наші стосунки. Але, звісно, все це впливає, авжеж, він змінюється, і через це відбуваються якісь моменти. Бо він заново знайомиться зі світом мирного життя, а я – з його світом. Але нам вдається все це вирішувати швидко. Адже він може повернутися всього на три дні, і ми не маємо часу знайомитися заново.

Доня за ним дуже сумує. Зараз у неї такий вік, коли вже потребує батька. Вже розуміє його роль і цінність у своєму житті. Ми намагаємося в дні його приїзду максимально перебувати в любові та розумінні. Багато говорити, слухати. І святкувати. От ці три дні, що ми маємо, намагаємося святкувати.

З братом, який старший від мене на чотири роки, теж бачимося, хоча дуже зрідка. Його родина виїхала до Німеччини і поки планує залишатися там, тому в нього немає потреби приїздити часто в тил. Але коли буває, обов’язково бачимося. Ми з донько зараз живемо з нашою мамою. Тому, коли брат приїжджає, то до нас трьох – до мами, мене і нашої маленької.

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