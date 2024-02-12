Актриса драмы «Перевізниця» Елена Олейникова рассказала о своей роли

Актриса драмы «Перевізниця» Елена Олейникова о своей роли и жизни в условиях войны

Ко второй годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину на телеканале СТБ состоится международная премьера первого украинского европейского сериала «Перевізниця». В центре сюжета психолог, которая в первый день полномасштабного вторжения россии принимает важное для себя решение — стать перевозчицей для других людей. Одну из главных ролей сыграла молодая украинская актриса Елена Олейникова. Ей самой в первые месяцы полномасштабного вторжения пришлось стать волонтером-перевозчицей, помогая людям и животным. В интервью «ФАКТАМ» Елена Олейникова рассказала о своем 24 февраля, самых страшных воспоминаниях и впечатлениях от съемок в международном проекте.

Когда мне прислали сценарий «Перевізниці», я расплакалась, читая его, — вспоминает Елена. — Как актрисе и как просто человеку мне стало очень жаль мою героиню Ингу. Как-то так случилось, что я довольно часто играю любовниц. Инга тоже попала в это положение в любовном треугольнике. В первые минуты моя героиня предстает как отрицательный персонаж. Но не оценивайте книгу по обложке — пролистайте страницы. Мы никогда не знаем, какую войну ведет человек внутри себя.

Для вашей героини поездка в машине перевозчицы-психолога становится своеобразной терапией. Что помогает вам сегодня не падать духом?

— Моей терапией является моя работа. Я счастлива быть частью украинского кино сейчас, в его исторические времена. А еще — мои животные: собака, кот и мексиканская белка дегу. Мой «домашний зоопарк», как мы его называем дома, — отрада для моей души. Кстати, мой песик Эклер тоже актер сериала «Перевізниця».

Что вы чувствовали, снимаясь в кино о войне во время войны?

— Если описать эти ощущения физически, то это как всякий раз вживую срывать швы с незаживающей раны.

Часто актеры признаются, что не верили в скорое возобновление киноиндустрии в начале полномасштабного вторжения…

— Я верила, что она не падет. Украинские художники в каждой сфере всегда были очень сильными и признанными во всем мире. А сейчас, даже в таких обстоятельствах создают все лучшее и лучшее кино. Как человек, проживший определенное время за границей, я знаю, что для многих война в Украине — это до сих пор что-то эфемерное и далекое. Но как украинка я очень хочу, чтобы о том, что происходит с нами сейчас, знали во всем мире. А мы, в более или менее защищенных городах, не забывали никогда, что война продолжается.

Какая сцена стала для вас наиболее сложной эмоционально или физически?

— Это флешбек моей героини. 2014 год, вокзал, эвакуация из Луганска. Моя героиня прощается с мамой и не знает, что навсегда прощается. Маму Инги сыграла Лариса Руснак, невероятная актриса, от которой еще в гримерке я почувствовала материнское тепло, потому и сцены с ней стали такими эмоционально насыщенными.

Я очень близка со своей мамой, и моим величайшим страхом в начале полномасштабного вторжения было потерять близких. На самом деле этот страх до сих пор меня не оставляет, поскольку двое моих братьев защищают нашу страну.

Где именно вас застало 24 февраля?

— Я была в Киеве. В этот день я собиралась на гастроли в Одессу. Не верила, что все происходит на самом деле. Помню, как во время первых взрывов подумала, что это у кого-то из соседей с самого утра перестановка и что они, простите, конченые. Оказалось, что конченые соседи у всех украинцев.

Некоторое время в начале вторжения вы находились в Польше.

— Я уехала за границу уже в конце марта. Первый день просто рыдала, чувствовала себя предательницей. Буквально на следующий день случайно оказалась на Краковском вокзале и увидела, сколько туда прибывает украинцев эвакуационными маршрутами. Их было очень много, они спали на полу, приезжали без вещей, с ранениями, с маленькими детьми. На вокзале уже находились польские волонтеры, которые помогали беженцам. Я начала волонтерить вместе с ними, потом к нам присоединялись и другие волонтеры-украинцы. Занималась помощью украинцам там, на месте: расселяла, регистрировала в больнице, даже помогала лечить животных. Нас волонтеров-украинцев там было трое. Мы были на вокзале с 7 утра до 9 вечера, хотя «официальные» смены у нас были по четыре часа. Волонтеры-поляки просто нас прогоняли домой.

Был случай, когда приехали американские военные, ехавшие к нам в Украину на войну. Это был единственный раз, когда я разрыдалась на том вокзале и, как неадекватная, очень долго обнимала их. Подарила небольшую икону, которую все время носила с собой. Как странно это бы не звучало, но я счастлива, что оказалась там.

Друзья, которых нашла на этом вокзале, помогли потом выйти на крупные волонтерские организации, в том числе Краковское общество опеки над животными, которые позже помогли мне отгрузить большую партию корма для животных в Украину.

Но в конце концов вы вернулись обратно в Украину.

— Я ездила в Украину каждый месяц, не сиделось мне в Польше. Но окончательно вернулась как раз на съемки «Перевізниці». И уже решила, что никуда не уеду. Кстати, я и сама была перевозчицей. Собственно, так и оказалась в Польше. Я добавилась в группу «Водители волонтеры». Там было очень много запросов, но водители часто отказывались перевозить животных. Я же забивала машину животными и везла к их хозяевам за границу. А потом меня начали люди сами находили, однажды имела большую честь везти в Украину врачей-хирургов, тоже американцев, которые ехали помогать нам.

Успеваете сейчас волонтерить?

— Моя семья называет меня «помогайкой» и говорит, что у меня синдром спасительницы. Потому что еще в детстве я тянула людей без официального места жительства, которые просят деньги на дорогу домой, к тете на вокзал, чтобы она посадила их на поезда. Я всегда защищаю самых слабых, поэтому сейчас активно помогаю пожилым людям, переселенцам и животным.

Я опекаю фонд, который занимается помощью в обеспечении наших военных техникой для разведки и спецопераций. Вместе с партнерами и командой мы уже проделали титанический объем работы. И я очень этому рада. Убеждена, что мы все должны выполнять свою программу максимум для нашей общей победы.

