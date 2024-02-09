Трейлер «Перевізниця»

СТБ представил первый трейлер первого украинского европейского сериала «Перевізниця»

«Глубокие и откровенные истории очень разных людей, в которых есть доля каждого из нас. Драматические и вдохновляющие. О поворотах судьбы и выборе, который при взрывах становится по-настоящему честным», — директор по управлению маркетинга СТБ Лидия Панькив.

Телеканал СТБ представил первый трейлер 10-серийной драмы «Перевізниця», международная премьера которой состоится ко второй годовщине полномасштабного вторжения россии в Украину. Проект создан Starlight media в партнерстве со старейшей кинокомпанией мира Gaumont, европейскими партнерами-вещателями из Франции, Германии, Швеции, Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии, Швейцарии и глобальным дистрибьютором Beta. Европейская аудитория увидит драму под названием In Her Car.

В эфире телеканала СТБ «Перевізниця» выйдет 25 февраля в 18:00.

Трейлер создан маркетинг-командой телеканала СТБ. Он построен на кадрах сериала, демонстрирующих не только мощный актерский каст, но и глубокие эмоциональные переживания, по которым придется пройти героям на пути к родным. Видеоряд дополнен отзывами о «Перевізниці» авторитетных международных изданий Variety, The Hollywood Reporter, Drama Quarterly.

По сюжету, узнав о полномасштабном вторжении россии в Украину, психолог Лидия решает оставаться в стране, чтобы стать перевозчицей для других людей. Каждая серия — новые герои и отдельная драматическая история, которая разворачивается на глазах у Лидии. Эти истории совершенно разные, но очень жизненные и честные, поэтому откликнутся как европейским зрителям, так и украинцам.

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«Каждая история, которую мы рассказываем, уникальна, и каждая — о нас, о нашем настоящем. Все это происходило либо с нами, либо с нашими знакомыми. Поэтому каждая из них вызывает у меня такие глубокие эмоции, будто она моя», — поделилась исполнительница главной роли Анастасия Карпенко.

Актерский состав «Перевізниці»: Анастасия Карпенко, Игорь Колтовский, Екатерина Григоренко, Надежда Левченко, Кристина Федорак, Виктор Жданов, Елена Борозенец, Александр Яцентюк, Олеся Островская, Лариса Руснак, Елена Олейникова, Михаил Дзюба, Елена Галл-Савальская, Дарина Федина, Алина Костюкова, Аня Лагодна и другие. Также в драме снялись французские актеры Karina Beuthe Orr, Adrien Rob, Antoine Herbez.

Производство — Starlight Production, Gaumont

Дистрибьютор — Beta Film

Шоуранер и режиссер-постановщик — Евгений Туник

Оператор-постановщик сериала — Владимир Иванов

Исполнительный продюсер – Евгений Шегай.

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