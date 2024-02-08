Французский актер Эдриан Роб о драме «Перевізниця»

25 февраля на телеканале СТБ состоится премьера драмы «Перевізниця». Кроме украинских актеров роли в нем исполнят также французы, и среди них Эдриан Роб, который приехал для съемок в Украину несмотря на войну. Главные роли в нем исполнили Анастасия Карпенко, Игорь Колтовский, Екатерина Григоренко, Михаил Дзюба, а также французские актеры Андриан Роб, Антуан Эрбес и Карина Бет Орр. Сериал будет состоять из 10 серий и выйдет на экраны в том числе в европейских странах, ведь украинская кинокомпания Starlight Media снимает его в коллаборации с легендарной французской кинокомпанией Gaumount. NV пообщались с Эдрианом Робом о приезде в Украину и съемках в украинской драме «Перевізниця».

Французский актер Эндриан Роб рассказал о своем приезде в Украину, охваченную войной, объяснил свое решение сниматься в сериале и поделился впечатлениями от работы и пребывания в Украине.

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— Почему эта история важна для вас настолько, что вы приехали в Украину на съемки во время войны?

— Моя жена — украинка. И я видел вред, который россия нанесла Украине и ее народу с 2014 года. Я был свидетелем этого все эти годы. Моя жена потеряла нескольких своих друзей на Майдане, а год назад, когда началось полномасштабное вторжение, мать моей жены переехала жить к нам. Ей пришлось оставить мужа, с которым она прожила 30 лет. И это лишь одна капля из океана слез украинского народа.

Поэтому эта история важна для меня, и я хотел быть ее частью. Я хотел поддержать Украину и ее народ через этот мощный проект.

— Вы видели и знали все из новостей и от жены. Почему вы не побоялись ехать?

— Не могу назвать себя храбрым. То, что я сделал, не является невероятным по сравнению с тем, как живут люди в Украине каждый день. Мы говорим о борьбе за то, чтобы страна имела свободу — это и есть мужество. Помогать другим украинцам, привозить еду, эвакуировать гражданских из проблемных районов. Для меня это мужество.

Со своей стороны, я глубоко верю в украинский народ и его армию, и на протяжении всего путешествия я чувствовал себя в безопасности, потому что люди давали мне ощущение безопасности. Люди из команды, люди, с которыми я просто пересекался, когда шел по улице, заказывал еду или покупал одежду. Люди давали мне ощущение безопасности.

— Какие ваши впечатления от съемок во время войны? Какой вы видите Украину сейчас, после работы с украинской командой?

— Во-первых, это была такая теплая встреча от команды. Мы чувствовали, что все были рады нас видеть, и это было замечательно. И вместе с тем, это было странное ощущение — знать, что у каждого на съемочной площадке есть семья или друзья, которые воюют за Украину, даже некоторые люди из съемочной группы пошли воевать. Я всех очень уважал. Я восхищаюсь ими, их мужеством, силой и стойкостью. Я чувствовал огромную связь с Украиной.

Команда была потрясающей, очень профессиональной. Каждый знал, что именно он должен делать. Никто не занимал больше места, чем ему полагалось. Так что мы всегда могли выложиться на полную. Знаете, Евгений (Евгений Туник, сценарист и шоураннер — nv.ua) руководил своей командой мастерски. Я чувствовал себя уверенно и мог свободно выражать чувства своего персонажа, зная, что никто не поставит под сомнение мою работу. Мы все хотели выложиться на полную за эти дни съемок.

— Чем интересен для вас ваш персонаж?

— Меня заинтересовал мой персонажем, потому что его история — это реальные события моей жизни. Когда я познакомил свою жену с родителями, мы не получили теплого приема от моих родителей. Поэтому я почувствовал связь с Саймоном, моим персонажем. Хотя, все было тише, не так бурно, как в сцене, и мы не ссорились с моей мамой, но я чувствовал, что мама не очень воспринимала наши отношения в начале. У нее было неправильное мнение о моей жене и ее намерениях. И это то, через что проходит Саймон.

История также показывает героев не из армии, а героев-граждан, и, как я уже говорил, каждый играет важную роль в борьбе за свободу, и борьба может быть также путем оказания помощи. И это то, что мне понравилось. Каждый украинец является героем. Каждый украинец является примером для западных стран.

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— Почему, по вашему мнению, историю этого сериала должен увидеть европейский зритель?

— Во Франции нам нужно больше знать об Украине. До встречи с женой для меня Украина и Россия были похожими. До войны французы клали русский и украинский языки в одну корзину, но это неправильно. Они не одинаковые. И никогда не были одинаковыми.

Потом я заинтересовался украинской культурой, начал читать книги и понял, что Россия уже нанесла Украине столько вреда, и что Украина хотела быть самостоятельной и 400 лет назад, и 200 лет назад. Это две разные национальности, культуры и языки. Если я говорю, что Бельгия и Франция одинаковые, то это не так. Часть Бельгии говорит на французском, но они имеют собственную культуру и традиции.

Украина находится далеко, но по сути — всего около 3000 километров от Франции. Если мы не хотим в будущем идти тем же путем, которым Украина идет сейчас, мы должны поддерживать Украину столько, сколько ей нужно. И я хочу, чтобы французы это понимали. Я хотел бы, чтобы французы посмотрели этот сериал, потому что легко делать предположения на основе того, что мы слышим от других или в социальных сетях.