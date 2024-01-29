Анастасия Карпенко о «Перевізниці» и «Як там Катя?»

Анастасия Карпенко о «Перевізниці»: У нас абсолютно потрясающий и талантливый сценарист, ставший и режиссером картины

Актриса Анастасия Карпенко играет главную роль в грядущей драме «Перевізниця», которая выйдет на СТБ. OBOZ.UA пообщался с актрисой во время допремьерного показа в Киеве фильма «Як там Катя?», вышедшего в кинотеатрах 25 января.

Фильм был представлен более чем на 30 кинофестивалях мира. В швейцарском Локарно картина завоевала две награды: специальный приз жюри Ciné+ и статуэтку за лучшую женскую роль – получила Настя Карпенко.

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– Ваша роль в картине эмоционально очень непростая: играете маму, которая пережила трагедию, однако не может добиться справедливости. Как вам игралось?

– Я получала невероятное удовольствие от съемок. После особо тяжелых перемен приходила домой и думала: мечтаю, чтобы время остановилось. Не хочу больше сниматься ни в каком кино, кроме такого. Мой муж – звукорежиссер, из нашей профессии. Он прекрасно понимал, что со мной происходит, поэтому очень терпеливо относился в то время ко мне. Дал мне на откуп все дни съемок, ничем не нагружал – только поддерживал. Не пытался вывести из нужного мне для работы состояния, переключить на какие-то бытовые проблемы. Или говорить: мне нужно твое общение, нужно твое время. Он создал мне такие условия, когда я могла полностью отдаваться профессии. Я ему очень благодарна за это.

Я намеренно не позволяла себе выходить из образа, потому что очень хотела, чтобы это было максимально достоверно. А восстанавливалась уже после того, как мы сняли проект. Хотя мне казалось, что морально была мертвой еще некоторое время. Однако испытывала и сильную радость от того, что мы сделали что-то действительно важное.

– В картине невероятно изображены отношения мамы и маленькой дочери – между ними море нежности. В жизни вы такая же мама?

– Я забеременела дочерью сразу после окончания этих съемок. Так что у меня получился двойной подарок – и в профессии, и в личной жизни. Сейчас нашей Марусе 2 года и 7 месяцев. Еще в одной картине «Я и Феликс», где также сыграла роль мамы, я уже была беременна. Премьера состоится, предположительно, в апреле. А другой, тоже важный проект – сериал «Перевозчица» – снимался вот уже сейчас: прошлой весной и этой осенью. Хорошие проекты, цельные, с прекрасными режиссерами. Я счастлива.

Старт «Перевізниці» планируется 24 февраля на СТБ. Премьера будет мировой, потому что сериал купили восемь вещателей и будут показывать одновременно. Моя героиня по профессии психолог, однако после вторжения занимается эвакуацией людей, вынужденных покинуть дом из-за войны. У нас совершенно потрясающий и талантливый сценарист, ставший и режиссером картины. Евгений Туник написал реальные истории из нашей жизни. С одной стороны, познавательные и простые, а с другой – глубокие и искренние. Конечно, играя роль, я что-то «подкладывала» свое, но каждый узнает свою историю и себя.

– В начале войны вы уехали с дочерью за границу. Как вам жилось те полгода?

– Мы поехали к друзьям в Болгарию, поселились на берегу моря. В этом, конечно, был огромный плюс, ведь, как бы то ни было, вода помогает преодолевать стресс. Море – это вообще моя стихия. Плюс – положительные мысли, что ребенок находится в безопасности. Но морально я там умирала. Сжирала себя упреками, что я не здесь, не помогаю, не полезна. Думаю, такие мысли есть у всех, кто уехал. Когда будто немного стало тише в Киеве, я начала советоваться с мужем, можно ли нам вернуться. Он уже был на фронте. Все наши разговоры заканчивались его категоричным «нет». Однако в конце лета нам удалось найти общий язык в этом вопросе. Мы приехали, и начались громкие обстрелы, представляете?

– Многие говорят, что, находясь в Украине, переживаешь обстрелы спокойнее, чем когда читаешь об этом далеко от дома, рисуешь себе ужасные картины.

– Я бы не сказала, что спокойнее. Не кажется таким страшным – это да. Но с другой стороны, мы каждый день играем в русскую рулетку. Во время очередного обстрела сидишь и ждешь: прилетит в твой дом или нет… Когда началась большая война, у меня были мысли, как у всех других творческих людей: все, это конец. Мы пожили свою прекрасную жизнь, она закончилась, мы больше никогда не сможем сниматься, играть в театре. Но все оказалось несколько иным.

– Сейчас большинству украинцев приходится менять все в своей жизни. Что вы посоветуете тем, кто в очередной раз начинает все сначала, учитывая, что в свое время тоже имели опыт неопределенности: три раза поступали в вуз на актерский.

– Я не могу давать практических советов, потому что, когда ты совершаешь какие-то поступки в 18-19 лет, это гораздо проще, чем когда ты уже личность, которая чего-то достигла, но должна начинать все сначала. Думаю, главное – определиться со своими приоритетами и ценностями. Тогда будет проще принять решение.

– Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра в Киеве, где вы работаете много лет, возглавляет Олеся Жураковская – ваша подруга. Не мешает ли это вам в работе?

– Олеся – это Личность с большой буквы. То, что мы подруги, напротив, очень помогает, ведь я очень ценю ее нежное отношение ко мне. Поэтому наша работа получается более искренней и продуктивной. А я человек с киноопытом, и он у меня был разный. Приходилось участвовать в проектах, где не было особой искренности, и любви не было – а для меня это очень важно. Хотя продукты получались неплохие, надо сказать.

– Как вы переживаете то, что ваши родные – муж, брат, тесть – сейчас на войне?

– Это очень тяжело. Вот недавно муж предупредил, что пойдет на задание на 10 дней и не будет на связи. А по факту его не было 17 дней. И все это время я ни у кого не могла ничего выяснить. Вы, как женщина, можете себе представить, что я пережила. Каждое утро начиналось со слез, просыпалась – и плакала. Молилась, чтобы все эти дни привели, наконец, к моменту, когда он позвонит. Но понимала, что этого может и не произойти. Если кто-то звонил по телефону с незнакомого номера, боялась брать трубку… Все это тяжело, но держусь. Я ведь не одна такая, у многих женщин такая же ситуация. А некоторые из моих знакомых девушек потеряли мужей.

– Приходил ли ваш муж в отпуск? Говорят, что супруги в такие дни будто заново знакомятся, потому что война очень меняет.

– Я должна опять же сказать комплименты в адрес моего мужа, потому что он у меня, кроме всего прочего, очень устойчивый. Поэтому всячески мешает тому, чтобы война сильно влияла на наши отношения. Но, конечно, все это влияет, конечно, он меняется, и поэтому происходят какие-то моменты. Потому что он заново знакомится с миром мирной жизни, а я – с его миром. Но нам удается все это быстро решать. Ведь он может вернуться всего на три дня, и у нас нет времени знакомиться заново.

Дочь по нему очень скучает. Сейчас у нее такой возраст, когда уже нуждается в отце. Уже она понимает его роль и ценность в своей жизни. Мы стараемся в дни его приезда максимально находиться в любви и понимании. Много говорить, слушать. И праздновать. Вот эти три дня, которые у нас есть, стараемся праздновать.

С братом, который старше меня на четыре года, тоже видимся, хотя очень редко. Его семья уехала в Германию и пока планирует оставаться там, поэтому у него нет необходимости приезжать часто в тыл. Но когда бывает, обязательно видимся. Мы сейчас живем с нашей мамой. Поэтому когда брат приезжает, то к нам троим – к маме, ко мне и нашей малышке.

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