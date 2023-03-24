«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 1 випуску Володимир Остапчук вчитиметься готувати грибну юшку з сиром

Довгоочікувана кулінарна прем’єра країни — «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», де ведучий разом із гостем направляє його смакові вподобання у бік нашої української кухні. Ведучий Євген Клопотенко відроджує забуті кулінарні традиції та повертає в раціон етнічні інгредієнти. Чим здивує 1 випуск від 25.03.2023? Не пропустіть о 10:10 на СТБ!

У 1 випуску до шеф-кухаря завітає відомий український ведучий — Володимир Остапчук. Він принесе на кухню до Євгена жульєн — страву з грибів, яку у дитинстві йому готувала мама. Головне питання — чи можна її українізувати? Що приготувати з того ж набору продуктів, але більш простіше та швидше?

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Але перед тим, як почати готувати, Євген прояснить, що насправді жульєн — це не позиція в меню, або закуска. Це спосіб нарізки овочів тонкою соломкою, який вигадали французи. У нас жульєном називається порційна запіканка з грибів під сиром. Можливо, спочатку і в цьому рецепті овочі нарізали тонкою соломкою, але тепер це, мабуть, забулося, і для приготування жульєну нарізка не має особливого значення…

«Українська кухня може бути об’ємна. Вона має своє коріння. Нам головне виявити, що таке наша кухня, показати, які існують спеції, техніки і страви. Тож переробимо жульєн на справжню грибну юшку… але з сиром», — здивує Клопотенко.

Крім того, на кухні «Пекельного борошна» поговорять про дитинство Володимира та Євгена, згадають перше кохання, а також пройдуть курс аграрної тематики.

Не пропустіть 1 випуск проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», у якому ведучий покаже, як готувати цікаві старовинні рецепти, якими надихались наші легендарні предки. Вмикайте СТБ вже цієї суботи, 25 березня, о 10:10 і відкривайте разом такий багатий на смаки світ української гастрономії.

Video: Що буде у 1 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком Анонс 1 випуску довгоочікуваної кулінарної прем'єри "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Що буде у 1 випуску від 25.03.2023, та хто завітає — у матеріалі

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