«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: в 5 выпуске с Ольгой Сумской будут готовить по рецепту Ольги Кобылянской

В 5 выпуске кухню проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» посетит народная артистка Украины, актриса, хозяйка Ольга Сумская. В качестве блюда Ольга принесет французские макароны. Что же, как альтернативу, предложит шеф-повар? Какой десерт можно приготовить из того же набора продуктов? Не пропустите 5 выпуск от 22.04.2023 в 10:10 на СТБ.

«Макароны готовятся с миндальной мукой. То есть надо вырастить миндаль, сделать из него муку, добавить к тесту… Поэтому мороки с ними достаточно. А я предлагаю адаптировать почти эти же ингредиенты в украинское блюдо», — говорит Евгений.

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Самый главный вопрос 5 выпуска — готовили ли в Украине что-нибудь из миндаля? Шеф-повар признается, что ознакомился с рецептом самой Ольги Кобылянской!

«Ольга Кобылянская была как блогер современности. Писала каждый день 10-15 писем, вела дневники. В своих письмах к Лесе Украинке добавляла рецепты. В одной из переписок она писала о рогаликах (рогалках). И там она вспоминала миндаль. И представь, 90% схожих продуктов, как в макаронах, она использовала уже тогда. Так что мы будем готовить по рецепту Ольги Кобылянской, прикоснемся к аутентичности и найдем настоящее украинское», — говорит Клопотенко.

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«Я родилась во Львове. Львов – это место вкусностей и львовского кофе. Когда я была еще совсем маленькой, родители переехали в Запорожье. Помню, там мама делала фаршированных судаков. Это фантастически вкусно. И представь себе, после представления мой отец шел ловить судаков. Ночью. А мама уже из них делала и рыбную юшку, и заливное… Боже, как я обожала заливное с томатом», — расскажет Ольга о своих любимых блюдах детства.

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Не пропустите 5 выпуск проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», в котором ведущий покажет, как готовить интересные старинные рецепты, которыми вдохновлялись наши легендарные предки. Включайте СТБ уже в эту субботу, 22 апреля, в 10:10 и открывайте вместе такой богатый на вкус мир украинской гастрономии.

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