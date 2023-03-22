«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: в 1 выпуске Владимир Остапчук будет учиться готовить грибную юшку с сыром

Долгожданная кулинарная премьера страны — «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», где ведущий вместе с гостем направляет его вкусовые предпочтения в сторону нашей украинской кухни. Ведущий Евгений Клопотенко возрождает забытые кулинарные традиции и возвращает в рацион этнические ингредиенты. Чем удивит 1 выпуск от 25.03.2023? Не пропустите в 10:10 на СТБ!

В 1 выпуске шеф-повара посетит известный украинский ведущий — Владимир Остапчук. Он принесет на кухню к Евгению жульен — блюдо из грибов, которое в детстве ему готовила мама. Главный вопрос – можно ли его украинизировать? Что приготовить из того же набора продуктов, но проще и быстрее?

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Но перед тем, как начать готовить, Евгений прояснит, что на самом деле жульен – это не позиция в меню или закуска. Это способ нарезки овощей тонкой соломкой, которую придумали французы. У нас жульеном называется порционная запеканка из грибов под творогом. Возможно, сначала и в этом рецепте овощи нарезали тонкой соломкой, но теперь это, пожалуй, забылось, и для приготовления жульена нарезка не имеет особого значения.

«Украинская кухня может быть объемной. Она имеет свои корни. Нам главное обнаружить, что такое наша кухня, показать какие существуют специи, техники и блюда. Так что переделаем жульен на настоящую грибную юшку… но с сыром», — удивит Клопотенко.

Кроме того, на кухне «Пекельного борошна» поговорят о детстве Владимира и Евгения, вспомнят первую любовь, а также пройдут курс аграрной тематики.

Не пропустите 1 выпуск проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», в котором ведущий покажет, как готовить интересные старинные рецепты, которыми вдохновлялись наши легендарные предки. Включайте СТБ уже в эту субботу, 25 марта, в 10:10 и открывайте вместе такой богатый на вкус мир украинской гастрономии.

Video: Что будет в 1 выпуске проекта "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком" Анонс 1 выпуска долгожданной кулинарной премьеры "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Что будет в 1 выпуске от 25.03.2023, и кто посетит шоу — в материале

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