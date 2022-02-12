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Час зустрічати гостей – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 4 випуск! Цього тижня страви учасників дегустуватимуть не лише судді, а й запрошені гості з Іспанії, Японії та Франції.

У першому конкурсі учасники Мастер Шеф Битва сезонів готуватимуть страви, які максимально наближені до національних кухонь гостей. Завдання ускладнює те, що у їхньому розпорядженні будуть лише традиційні українські продукти! Якщо комусь і під силу пройти таке випробування, то це найкращим учасникам усіх сезонів.

У другому конкурсі 4 випуску Мастер Шеф Битва сезонів капітанам доведеться боротися за кожного учасника для своїх команд. Цього разу не капітани вибиратимуть гравців, а самі кулінари вирішуватимуть, за чиї команди вони хочуть грати та які страви хочуть готувати. Які ще складнощі чекають на учасників у цьому конкурсі? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 4 випуск від 12.02.2022!

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