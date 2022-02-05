Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 3 випуск на СТБ! Для найсильніших учасників – лише найскладніші завдання. Багато конкурсів здадуться знаючому глядачеві знайомими… але лише на перший погляд! Навіть звичні випробування перетворюються на завдання із зірочкою на сезоні легенд!

У 3 випуску Мастер Шеф Битва сезонів кулінари готуватимуть величезні та мікроскопічні версії класичних страв, а також пригощатимуть суддів заплесневілими равіолі та лазаньєю. Хто залишить проєкт цього тижня, не витримавши битву чорних? Дізнайтесь всі подробиці просто зараз – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 3 випуск від 05.02.2022!

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск від 29.01.2022