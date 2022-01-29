Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск на СТБ! Найцікавіше лише починається. Найкращим учасникам усіх сезонів доведеться стрибнути вище голови, щоб здивувати суддів та залишитися у проєкті. А це вже не так просто, адже планка висока, як ніколи!

У першому конкурсі учасники поділяться на шість команд і готуватимуть страви за принципом шоколадного фондана – коли таку страву розрізаєш, усередині має бути апетитна рідка серединка. Хто виявиться найвигадливішим у програмі Мастер Шеф 2022? А чия страва виявиться не сюрпризом, а гірким розчаруванням? Дізнайтеся просто зараз!

У другому випробуванні кулінарів знову чекає командний конкурс, і цього разу їм доведеться готувати на час. Чи можна приготувати вишуканий surf and turf за 10 хвилин? Дізнайтеся просто зараз, як виглядає романтика при свічках за версією улюбленого кулінарного проєкту, – дивіться Мастер Шеф Битва сезонів 2 випуск.

Дивіться онлайн Мастер Шеф Битва сезонів 1 випуск від 22.01.2022