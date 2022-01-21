Це те, чого багато хто так чекав, – Мастер Шеф. Битва сезонів 1 випуск уже на офіційному сайті СТБ!

Найяскравіші таланти всіх сезонів на одній кухні! Тут ви побачите не лише переможців, а й тих, хто пішов за крок до заповітної перемоги. Всі ці роки вони вважали, що були гідні першого місця тоді. Можливо, у амбітних кулінарів вдасться скористатися другим шансом?

У 1 випуску Мастер Шеф 2022 на одній кухні будуть змагатися Олександр Цвігун, Серафим Дерега, Анжела Липська, Віктор Перехрест, Влад Міцкевич, головний «курлик» країни Вадим ПаваБжезинський (Пава) та багато інших! Катерина Велика так і не змогла змиритися, що програла Євгену Клопотенку, Олександр Цвігун мріє розвивати гастрономію в Україні, а Анастасія Кобиляцька впевнена, що нічим не поступається більш досвідченим товаришам із цеху.

Кожен із них прийшов на кухню ще раз зі своїми амбіціями. Хто отримає чорний фартух на першому ж конкурсі, а хто залишить проект? Має бути спекотна битва найкращих – дивіться Мастер Шеф. Битва сезонів 1 випуск просто зараз.

Мастер Шеф – всі випуски