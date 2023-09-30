Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск від 30 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 6 | 30.09.2023 | Сезон 12

Дивіться Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск від 30.09.2023 на СТБ! У цьому випуску на вас чекає зірковий кулінарний подкаст з Ектором Хіменес-Браво, Ольгою Мартиновською та Володимиром Ярославським. Учасники протягом години слухали подкаст, записували та паралельно готували ті страви, про які судді згадували в завуальованій формі.

У другому випробуванні 6 випуску Мастер Шеф 2023 кулінари зіткнулися з найстрашнішим кошмаром усіх учасників кулінарного проєкту – естафетою. У цьому конкурсі потрібно готувати швидко та якісно, і успіх команди залежить від усіх учасників. Цього разу судді вигадали для цього конкурсу додаткове ускладнення – процеси між учасниками розподіляли капітани команд супротивників. Хто залишив проєкт після цього випуску? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 6 випуск від 30.09.2023.

Дивіться онлайн Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23.09.2023