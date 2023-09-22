Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

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МастерШеф Випуск 5 Мастер Шеф 12 сезон. Випуск 5 від 23.09.2023
Випуск 5 | 23.09.2023 | Сезон 12

Дивіться Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск! У цьому випуску на учасників чекали приємні сюрпризи – зустріч із легендами проєкту. Артем Кабулахін та Пава стали капітанами команд у першому випробуванні. Для учасників це величезний шанс попрацювати з професіоналами. До того ж сьогодні у них почесна місія – приготувати меню для працівників Укрзалізниці. Чи оцінять залізничники колаборацію аматорів із професіоналами? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск.

У другому випробуванні 5 випуску Мастер Шеф 12 сезон 2023 учасникам довелося зробити поправку на тривоги – те, що заважає жити українцям вже півтора року. Як тільки учасники чують звук сирени, вони повинні зупинити всі процеси та вирушити в укриття на сім хвилин. А вирішують, коли саме оголосити тривогу, учасники команди-противника. Кому вдалося приготувати найсмачнішу страву, незважаючи на тривоги? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 5 випуск від 23.09.2023.

Дивіться онлайн Мастер Шеф 12 сезон 4 випуск від 16.09.2023

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