Мастер Шеф 12 сезон 4 випуск від 16 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

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Випуск 4 | 16.09.2023 | Сезон 12

У проєкті Мастер Шеф 12 сезон 4 випуск від 16.09.2023 учасники на крок наблизяться до здійснення мрії. Вони дізнаються, як це – бути рестораторами. Вони на своєму прикладі переконаються, що навіть демо-версія ресторану – це досить складно, а знайти роботу у гарному закладі – це завдання із зірочкою.

Капітани в 4 випуску Мастер Шеф приміряють на себе роль шефів, а решта учасників – роль кухарів, які влаштовуються на роботу в ресторан. Кожен із них заповнить анонімну анкету з питаннями. Капітани не знатимуть, кого саме вони беруть у команду, доки не відберуть учасників за анкетами.

У другому конкурсі учасники проекту готуватимуть українські регіональні страви. Наскільки добре кулінари знають українську кухню? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 4 випуск.

Дивіться онлайн Мастер Шеф 12 сезон 3 випуск від 09.09.2023

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