Мастер Шеф 12 сезон 3 випуск від 09 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 3 | 09.09.2023 | Сезон 12

Слідкуйте за боротьбою захоплених кулінарів у проєкті Мастер Шеф 12 сезон 3 випуск! Цього року зібралася дуже сильна двадцятка, тож судді підготували максимально складні для любителів завдання.

У першому випробуванні учасники відчули себе детективами. Судді залишили на поверхнях підказки, якими кулінари розгадували, які страви вони мають приготувати. Ектор Хіменес-Браво перевірив учасників на знання латиноамериканської кухні, Ольга Мартиновська приготувала класичний цибульний суп, а Володимир Ярославський – класичну українську страву.

У другому випробуванні учасники показали, наскільки добре знають класику, і наскільки можуть бути уважні. Хто залишив кулінарний проект на цьому етапі? Дізнайтесь просто зараз – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 3 випуск від 09.09.2023.

Дивіться онлайн Мастер Шеф 12 сезон 2 випуск від 02.09.2023