Мастер Шеф 12 сезон 2 випуск від 02 вересня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

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Випуск 2 | 02.09.2023 | Сезон 12

Починається найцікавіша частина – дивіться Мастер Шеф 12 сезон 2 випуск від 02.09.2023! Кастинги позаду, учасники все ще не знають одне одного, але вже вступили в боротьбу за місце у двадцятці. У хід пішло все – від розкладів Таро до відвертого шахрайства. Хто пройшов важливий етап і потрапив у двадцятку найкращих кулінарів? Дізнайтеся просто зараз!

За час існування кулінарне шоу Мастер Шеф 2023 встановило для учасників високу планку та певні стандарти, яких потрібно дотримуватись. У цьому випуску учасники показували, наскільки добре вони вміють навчатися, готувати, дегустувати та домовлятися з колегами.

У першому випробуванні учасники готували сирники, у другому – традиційні українські страви, а у битві чорних показали, наскільки добре вони освоїли базові кулінарні навички. І це зовсім непросто! Дізнайтеся просто зараз, хто покинув проєкт, а хто потрапив до двадцятки. Дивіться Мастер Шеф 12 сезон 2 випуск від 02.09.2023!

Дивіться онлайн Мастер Шеф 12 сезон 1 випуск від 26.08.2023

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