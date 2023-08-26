Мастер Шеф 12 сезон 1 випуск від 26 серпня 2023 – дивитись онлайн на СТБ

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Дивіться прем’єру Мастер Шеф 12 сезон 1 випуск на СТБ! Кастинг буде гарячим, адже більшість учасників уже розуміють, наскільки високою стала планка проєкту, який колись розпочинався як кулінарний конкурс для аматорів. За 12 років рівень учасників настільки виріс, що вони майже можуть позмагатися з професіоналами!

У 1 випуску Мастер Шеф 12 сезон учасники годували суддів переосмисленими азіатськими спеціалітетами, традиційними українськими стравами та вишуканими десертами. Географія проєкту розширилася ще більше – тепер конкурсанти приїжджають не лише з усіх куточків України, а й з-за кордону.

На кастингах ви почуєте багато власних історій учасників проєкту. Деякі з них пережили окупацію, хтось займався та займається волонтерством, багато хто покинув рідний будинок. Але вони продовжують займатися тим, що приносить їм задоволення і сенс у житті, – кулінарії.

Мастер Шеф – всі випуски

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