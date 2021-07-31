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Video: Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 9. Частина 3 від 31.07.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Селебріті 9 випуск частина 3 від 31 липня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Celebrity випуск 9 (ефір від 31.07.2021) на сайті СТБ
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У третьому конкурсі Мастер Шеф Селебріті 9 випуск команди готуватимуть печінковий торт. Jamala ніколи не готувала таку страву, а Дмитро Коляденко їсть печінку не частіше, ніж раз на рік. Чи зможуть вони зорієнтуватися і приготувати щось настільки незнайоме?

Звичайно ж, не обійдеться без ускладнень! Обидві команди дадуть відповіді на запитання про суперників. За кожну правильну відповідь вони отримають гроші в валюті проєкту – в «шефах». На ці гроші зірки зможуть купити ускладнення для своїх суперників. Амадор Лопес найбільше боїться каски з кропом, адже така річ точно зіпсує його модну зачіску! Кому дістанеться стілець, на якому доведеться сидіти протягом усього конкурсу? А кому доведеться випікати млинці зв’язаними руками? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Селебріті 9 випуск онлайн!

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 9 випуск від 31.07.2021

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