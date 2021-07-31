У другому конкурсі 9 випуску Мастер Шеф Селебрити собачники і кошатники дізнаються, хто з них краще грає в крокодила! У цій грі важлива артистичність, володіння тілом і мімікою. Саме цим може похвалитися діва Монро. Єдина складність для неї – це не вимовити ні слова за 20 хвилин.

А ось у Олега Кензова зовсім невеликий кулінарний досвід, тож йому доведеться постаратися, щоб правильно зобразити всі етапи приготування курячого медальйона зі спаржею. Чи зрозуміють його колеги по команді? І хто краще донесе рецепт страви до своєї команди без єдиного слова – Олег Кензов або діва Монро? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться Мастер Шеф Селебрити 9 випуск від 31.07.2021!

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 9 випуск від 31.07.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 9 випуск частина 3 від 31.07.2021