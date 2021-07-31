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Video: Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 9. Частина 1 від 31.07.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Селебріті 9 випуск частина 1 від 31 липня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Celebrity випуск 9 (ефір від 31.07.2021) на сайті СТБ
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У першому конкурсі Мастер Шеф Селебріті зірки будуть кричати і нервувати! Один з учасників команди повинен вгадати блюдо з закритими очима і продиктувати іншим список інгредієнтів, рецепт і подачу.

Амадор Лопес буде так голосно кричати і переживати через те, що він не може вгадати складові страви, що його колега по команді Монро захоче поміняти гравця. Дмитро Коляденко добре розбирається в смаках, не боїться страшних назв рідкісних спецій і легко оперує кулінарними термінами. Але чи допоможе це йому, коли на очах будуть непрозорі чорні окуляри? Хто зможе відтворити страву-оригінал за інструкціями товариша по команді і отримати бал від суддів? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Мастер Шеф Селебріті 9 випуск онлайн!

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 9 випуск від 31.07.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 9 випуск частина 2 від 31.07.2021

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