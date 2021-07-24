Дивіться онлайн кулінарний проєкт Мастер Шеф. Селебріті 8 випуск від 24.07.2021 на сайті СТБ. За головний атрибут перемоги в кулінарному поєдинку позмагаються стара та молода школи української естради. У команді синіх боротимуться Дмитро Каднай, Jerry Heil та Ivan Navi, а червону очолять Наталя Могилевська, Павло Зібров та Олег Скрипка.

Перший конкурс у 8 випуску Мастер Шеф. Селебріті 2021 занурить артистів у атмосферу дитинства. Їм доведеться зіграти в крокодила, аби пояснити своїй команді, що та як вони готуватимуть. Чи допоможуть їхні артистичність і бурхлива фантазія показати страву своїм поплічникам у кулінарному поєдинку та перемогти суперників?

Дивіться онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 8 випуск від 24.07.2021 і станьте свідком цього видовищного двобою!

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 8 випуск від 24.07.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 8 випуск частина 2 від 24.07.2021