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Video: Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 7. Частина 1 від 17.07.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Селебріті 7 випуск частина 1 від 17 липня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Celebrity випуск 7 (ефір від 17.07.2021) на сайті СТБ
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Випуск 7 | 17.07.2021 | CELEBRITY

Перший конкурс Мастер Шеф. Селебріті 1 сезон 7 випуск здасться для танцівників достатньо простим. Якби ж то! Найголовніший кулінарний проєкт країни не був би таким, якби не міг дивувати своїми сюрпризами!

Етапи приготування рум’яного та апетитного короля фастфуду виявляться ще тим випробуванням для спритних повелителів танцювального паркету. А креативні ускладнення допоможуть визначити, хто з танцівників не тільки майстер на всі ноги, але й руки! Чия страва виявиться зброєю масового ураження, а чий кулінарний шедевр буквально проковтне ведучий проєкту? Дізнайтеся відповідь у 7 випуску Мастер Шеф. Селебріті 2021.

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 7 випуск від 17.07.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 7 випуск частина 2 від 17.07.2021

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