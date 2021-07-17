Перший конкурс Мастер Шеф. Селебріті 1 сезон 7 випуск здасться для танцівників достатньо простим. Якби ж то! Найголовніший кулінарний проєкт країни не був би таким, якби не міг дивувати своїми сюрпризами!

Етапи приготування рум’яного та апетитного короля фастфуду виявляться ще тим випробуванням для спритних повелителів танцювального паркету. А креативні ускладнення допоможуть визначити, хто з танцівників не тільки майстер на всі ноги, але й руки! Чия страва виявиться зброєю масового ураження, а чий кулінарний шедевр буквально проковтне ведучий проєкту? Дізнайтеся відповідь у 7 випуску Мастер Шеф. Селебріті 2021.

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 7 випуск від 17.07.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 7 випуск частина 2 від 17.07.2021