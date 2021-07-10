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Video: Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 6. Частина 3 від 10.07.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Селебріті 6 випуск частина 3 від 10 липня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Celebrity випуск 6 (ефір від 10.07.2021) на сайті СТБ
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Пристрасті розпалюються в третьому конкурсі 6 випуску Мастер Шеф Селебрити! Суперники не дадуть одне одному жодної поблажки. Як би сильно дружини не любили своїх чоловіків, вони не будуть їх підтримувати. І чоловіки точно не стануть піддаватися своїм другим половинкам, адже на кону стоїть перемога!

Судді знову нададуть учасникам право самостійно вибирати ускладнення для суперників. Тоні Матвієнко доведеться готувати сидячи в кріслі, Сергій Бабкін попросить свою дружину Сніжану терміново прибратися на робочих поверхнях, а чоловічій команді доведеться пригостити дружин фруктовим салатом. Хто зможе подолати всі перешкоди і приготувати фаршировану рибу? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться Мастер Шеф Селебріті 6 випуск онлайн.
 

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 6 випуск від 10.07.2021

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