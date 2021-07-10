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Video: Мастер Шеф. Селебріті. Випуск 6. Частина 2 від 10.07.2021

Дивіться онлайн Мастер Шеф Селебріті 6 випуск частина 2 від 10 липня 2021. Новий випуск Мастер Шеф Celebrity випуск 6 (ефір від 10.07.2021) на сайті СТБ
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У другому конкурсі Мастер Шеф Селебріті 6 випуск учасникам дадуть повну свободу вибору – вони можуть приготувати все що захочуть. Але спочатку потрібно роздобути продукти! Учасники зіграють в асоціації. Ектор Хіменес-Браво покаже командам картки із зображеннями, в яких зашифровані ті чи інші продукти. Арсен Мірзоян покаже, як правильно грати в асоціації!

Хлопці вирішать ризикнути і приготувати не одну страву, як потрібно за умовами конкурсу, а відразу три. Чи оцінять їхні старання судді? Або краще все ж не спокушати долю, і приготувати менше, але ідеально? Дізнайтеся просто зараз – дивіться МастерШеф Селебріті 6 випуск від 10.07.2021.
 

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 6 випуск від 10.07.2021

Дивитися онлайн Мастер Шеф. CELEBRITY 6 випуск частина 3 від 10.07.2021

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